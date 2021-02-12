今年農曆新年受疫情影響，不少身在外地的港人為了不想隔離，選擇留在工作地點過年，人在異鄉，黃秋生昨晚跟黃明志及幾位朋友一齊食年夜飯，品嚐湘菜。對於黃秋生過新年可以約朋友外出食飯，香港仍受2人限聚令、禁晚上堂食，網民紛紛留言祝秋生新年快樂、事事順境、保持年青力壯之餘，

不少網民也訴說內心感受，寫道「有得喺外面食團年飯係好奢侈嘅事」、「新年快樂！無限聚令、無禁晚市令、無安心出行令，係食得開心啲」、「見到你們快樂團圓，反觀香港二人限聚冇堂食，真像平衡時空更證明一個好的政府和一個無能政府的分別」。

早前到台灣工作，他不想返港獨自隔離，所以決定留在當地一段時間，黃秋生不再住飯店，目前已搬進台灣月租港幣一萬多元的千呎新家，由於當地朋友要回家食飯，也沒在新居弄新年的佈置，他接受《壹週刊》訪問時，說年廿八去做潔面，笑言幫塊面沖過涼，有感寧靜是福、隨遇而安。

馬來西亞歌手黃明志昨晚貼出跟黃秋生的合照，寫道：「雙黃向你拜個年！飲~勝！除夕夜身在異鄉，就要跟異鄉客一起吃團圓飯。」一晚已有逾7.9萬個likes！

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