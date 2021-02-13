42歲的前F4成員朱孝天去年與內地老婆韓雯雯慶祝結婚4周年時，他爆出患上遺傳疾病「纖維肌痛症」，事後在台灣做詳細檢查，醫生解釋肌痛症是個綜合大略的說法，指朱孝天其實患有「波蘭氏症候群」，那是一種胸部肌肉缺乏或發育不全，尤其是胸大肌與胸骨連合之處的缺損。因為疫情，朱孝天跟老婆分隔中台，婚後首次夫妻分開過年，太太返大連老家過年，朱孝天則獨自留在台灣，他早幾年都在大陸發展，自去年1月30日回台便未有離開，7年來第一次在台灣停了超過1年，他日前接受台灣《蘋果新聞網》訪問，談到疫下在台這段日子令他感到失落，並自嘲「我變廢物了嗎」，他續說：「不是誰的錯，大家都跟你一樣啊，怎能自怨自艾覺很慘呢？你明明有很多事情想做，怎會被一個瘟疫就弄成這樣？如果真的倒楣中了就算了，還是要開心樂觀找事做，還是要振作起來。」朱孝天同時也提及自己的怪病，不過太太則不想他公開談病情。

朱孝天慶幸自己婚後未有生BB，擔心把病遺傳下一代。他承認痛症令他理解到久病厭世，「久病厭世這件事是成立，小時候我也曾嘲笑過這句話，我其實很不想去聊厭世的問題。做為F4的朱孝天我已經到極致了，年紀大了，不能活在過去，要做力所能及的事，之後還有很多可以學的，雖然厭世仍然想留名。」朱孝天說：「我180公分的人，西裝筆挺，看起來好好的，其實每天早上醒來痛得要死，很難解釋。但真是身體痛很難讓別人了解。」他目前靠物理治療減緩疼痛，盡量不吃藥。

幫助流浪貓狗

朱孝天謂患上波蘭氏症候群，他是一個沒有胸肌的男人。所以從過往拍劇都沒有試過展示胸肌：「我從出道就因身材不好，一直沒有機會露。」當年拍溫嵐的《荒唐》MV都只是露背：「有個露全背畫面，自己看都覺得算了，不要出來嚇人。」

朱孝天除喜歡演出，就愛寵物，他近日更取得寵物職能認證和開YT頻道《P-Pet》幫流浪狗找主人，有時間更會幫助流浪貓狗，他講到這話題卻哽咽起來：「太多貓貓狗狗的生生死死…昨天本要去救一隻被棄養的老狗『多米』，結果在去找牠的路上，知道牠死掉…以前做這事很寂寞難得到認同，連我都有心無力，但現在很多人在做，沒有那麼寂寞了，很開心。」

----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！