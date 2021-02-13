38歲日本性感女星熊田曜子貴為三女之母，最近她受邀擔任內衣品牌「PEACH JOHN」的代言人，穿上新款底褲及胸圍上陣，拍攝一系列性感硬照，露半球大晒零贅肉的驕人身材。

熊田曜子擁有G Cup上圍，先後誕下三胎也毫無走樣，由於當紅女主播田中美奈實也為該品牌代言，熊田曜子免得被比下去，在拍攝前特別操肌瘦身，完全看不出已是三個女兒的媽媽。

熊田曜子在PEACH JOHN官網受訪，透露從中學起每天做200次美胸體操，並表示產後走路姿勢容易駝背，做這體操也可達到活動肩胛骨的效果。談到內衣款式，熊田表示最喜歡無鋼圈的設計，比起買衣服、飾物，更偏愛買內衣。至於理想身材，她笑說：「當然是臉小胸大、腰瘦腿長，像芭比公仔般的身材，要達到這個目標並不容易，但我會繼續努力下去。」熊田曜子又稱常吃發酵食物，分享她維持美肌的心得。

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