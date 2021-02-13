同樣叫Celine，同樣在童年時甫出道一鳴驚人，一個Celine叫譚芷昀，今年13歲，9歲時在美國真人騷《全美一叮》，憑一曲《My Heart Will Go On》衝出香港，被稱為「小巨肺」的她，當年在YouTube上載其表演片段，短短6日，便有6,000萬瀏覽人次。至於另一位Celine妹妹楊鎧凝，當年一個賀年蘿蔔糕廣告，旋即被稱為「美心妹妹」，可愛精靈冬菇look至今令人難忘。今年12歲的她，和「小巨肺」Celine同樣愛在IG分享近況，日前二人趁新年，亦有貼新相同大家拜年。

同樣踏入青春期的她們，少女裝扮卻大不同，只見「小巨肺」Celine在拜年相中，不但染了髮尾變橙啡兩截色，眼妝畫了眼線之餘，眼底亦塗了橙色眼影，可惜太過重手關係，令其眼袋更為突出，加上碎花上衣造型，成熟裝扮完全不似13歲之齡。

至於「美心妹妹」Celine，去年初上中學時，被指肥了足足一個圈，現時再看其近照，明顯清減了不少，齊蔭頭少女look和細個時沒太大分別，裝扮亦頗符合其真實年齡。而觀乎其IG和其他社交平台，在聖誕和新年期間，「美心妹妹」落力為各大小品牌貼相貼短片宣傳，頻密和賺錢能力比起不少港星或KOL更強，年紀小小已深明生財之道。

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