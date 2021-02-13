今年牛年，娛圈有不少準媽咪，結婚2年的沈卓盈（Jess）將於年中「卸貨」，她今日在社交網貼出跟老公Calvin的靚相，她的肚子開始變大，行動開始變慢，所以新年一切從簡，爭取時間在家安胎。老公Calvin對她錫到燶，全程照顧周到，Jess今日接受《蘋果》電話訪問時說：「之前過年忙辦年貨，買花佈置屋企，好彩有老公幫手托桃花，我負責買，佢負責攞。過年都係同一屋企人過，趁過年休息下、安下胎，而家個肚一日比一日大，我都重咗10幾磅，條腰幾粗就冇度，但而家企喺度望唔到自己腳趾㗎！行路開始慢，自己會小心啲。」Jess雖然是新手媽媽，但她周圍問朋友取經，安胎都好小心，她說：「一日三餐正常健康飲食，主要飲多啲湯，家姐煲湯，媽咪就燉湯，新年仲食多咗蘿蔔糕，可能BB鍾意食。」Jess大爆老公Calvin早晚透過她的肚子給BB胎教：「佢除咗同BB傾偈，仲自己創作啲歌唱畀佢聽。」

已有兩女的𡃁模郭玥彤（Celia K.，前名郭穎兒）下月就生第三胎，巨肚如籮的她已減少活動，Celia今日在電話詐訪問中說：「仲有20幾日就生，之前兩胎未試過個肚咁大，肚圍而家成40幾吋，醫生都話大得好誇張，食嘢超級胃痛，行兩步就好痛，大得滯瞓唔到，又肥咗好多，重咗50磅。我見到個肚大成咁恐佈會喊，開始有少少產前抑鬱，真係生一個會老10年，我會擔心瘦唔番。」Celia強調生完會封肚，所以這一胎都有拍了大肚寫真相留念。

肚腩相惹大肚疑雲

另一位孕媽湯怡早前宣佈奉子成婚，已做了過大禮儀式，她不時IG貼出新相分享靚媽孕記，近日暴瘦的張惠雅（Regen）昨在IG貼出一張大肚腩相後自嘲：「今日開咗個食唔飽嘅mode，個肚大過湯怡，而家等緊甜品蛋糕。」網民都取笑Regen：「定你有咗?」湯怡也回答：「你嗰個明顯地係淋嘅，你增肥好啊，加油!」

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