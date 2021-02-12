減肥是女人的終生事業，但美食當前都很難忍口，特別是農曆年有不少賀年食品，一不小心就會食滯了，就要跟明星減肥方法變瘦。雖然不少明星都會用極端的減肥方法來進行減肥，不過凡事都總有例外，好似在人氣韓劇《雲畫的月光》中飾演明溫公主的29歲女星鄭惠成，她在劇中亦是由肥妹仔變成又瘦又索。而現實生活中，鄭惠成亦有其獨有的減肥祕訣，食得津津有味都可以在兩周內減磅5kg（約11磅），令人羨慕不已。

親自下廚示範

鄭惠成在其YouTube頻道分享她的減肥心得，又親自示範各種食譜，即時引起了網民的熱話。鄭惠成示範用大型木箱煮美食，當中她會在木箱內加入牛肉、海鮮及各種蔬菜等，並會以蒸的方式來烹飪，優點是熱量低又可以飽肚。同時她又提議如果肚餓時，可以吃軟豆腐、黑豆奶、生納豆等代替零食。鄭惠成在片段中透露自己與家人同住，所以美食都會與家人分享，亦不擔心會吃得過量。

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