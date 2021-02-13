Morning娘師妹組合Juice=Juice的23歲成員高木紗友希，近日被爆與上位男歌手優里發展地下情，並處於半同居關係，戀情曝光即令女方遭公司放棄，即時退出Juice=Juice及Hello! Project。高木紗友希透過官網向fans道歉，並會就自己的輕率作出反省，而她有份參與Juice=Juice的第14張細碟《DOWN TOWN》，或會由原定的3月24日改期推出，而組合後日情人節的見面會亦宣佈取消。

下月滿27歲的優里，原本是樂隊THE BUGZY的主音，經樂隊於前年解散後，去年便改以個人姿態發展，並獲得新世代樂迷支持，最近還成為新聞人物。據日媒《週刊文春》報道，優里與高木紗友希交往一年，男方曾於2019年12月4日到國立代代木競技場第一體育館欣賞Juice=Juice的演唱會，當時二人尚未拍拖，之後才成為熱戀情侶。

優里去年8月憑《Peter Pan》一曲出道，10月推出人氣單曲《Dry Flower》大受歡迎，上榜13星期，在串流平台衝破1億次點播紀錄，昨晚更獲邀亮相直播節目《Music Station》，首次登場獻唱代表作《Dry Flower》，優里沒有談到近日鬧出的風波及戀情，但就稱父母知道他上《Music Station》後感到驚訝。

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