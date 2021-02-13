下星期劇迷將會十分忙碌，事關由男神宋仲基主演的tvN劇集《Vincenzo》，將於下周六首播，而韓國女星李智雅、金素妍及元祖女團S.E.S成員Eugene等人主演的SBS人氣韓劇《Penthouse》，亦將於下周五播出第二季，兩劇會有約20分鐘時間對撼。即將首播的《Vincenzo》和《Penthouse》今日都先後公開預告片及劇照造勢，事關兩劇將對撼近期人氣爆燈的話題出軌劇《婚詞離曲》（韓文譯名：《結婚作詞，離婚作曲》），未知到時邊齣劇可以搶贏收視？

引發觀眾好奇

男神宋仲基近日曝光率非常高，先有新片《勝利號》上架，下周六又推出新劇，兩部作品香港劇迷都可以在Netflix上觀看。而劇組今日就公開《Vincenzo》首集的預告片，當中可見宋仲基以不同型爆西裝造型亮相，同時亦預告他要在1個月內完成所有的事情，本身身為意大利黑手黨律師的宋仲基回到韓國後與不尋常的商人見面，又與律師全汝彬相遇，引發觀眾的好奇心。

衝擊金素妍一家

至於《Penthouse》第二季日前公開的官方演員陣容中並沒有李智雅，令不少劇迷大感失望，當中今日劇組再公開新角色安妍紅的新劇照，安妍紅在劇中將會飾演照顧金素妍女兒的補習老師，她更會入住金素妍的家全程管理其女兒的學習和生活，預告將會為金素妍一家帶來新衝擊。

李歌領吐血

另外，TV朝鮮人氣劇《婚詞離曲》將於今晚播出第7集，劇組今日亦公開新劇照，當中可見發現老公成勛偷食兼第三者已懷孕的李歌領突然吐血的場面，令朴柱美和全秀卿一臉憂心。

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