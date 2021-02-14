曾出演韓國綜藝節目《臉讚時代》的28歲網紅洪瑛琦因為身形嬌小，因為只得1.48米而為人認識，她日前在IG即時動態上與fans作交流，當中被問到是否有遇過一腳踏兩船的人時，洪瑛琦語出驚人表示自己曾一腳踏十船，同時間劈十腿，即時引起網民熱話。

網民留言炮轟

洪瑛琦自爆因為初中三年級時，同拍拖多年的男朋友分手，但男友在分手1個月後就極速另交女朋友，當時洪瑛琦因為太嬲關係，於是就一口氣答應與所有跟她告白的男生拍拖，而她強調當時亦得到所有男生同意。洪瑛琦表示當時會告知男方她同時間與多人交往，問對方是否願意繼續，最終所有男生都答應，不過她說搞笑說：「但邊個打邊個我都不記得了，有些拍拖一、兩天就分手了。」同時又自豪表示當時送她上學、下課、到補習班都是不同男友，不過網民對於她的荒唐過去就似乎不表認同，更留言指這不是值得炫耀的事情，炮轟她的做法。

2014年結婚

洪瑛琦參與《臉讚時代》時認識年輕3歲的李世龍，由於當年李世龍只是一名18歲的高中生，所以當兩人於2014年宣佈婚訊時，曾轟動韓網，而目前兩人亦育有兩子，組織一家四口幸福家庭。

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