現年49歲的人氣男子組合MIRROR經理人兼《全民造星》監製黃慧君（花姐），日前接受商台節目《1圈圈 星光背後》訪問，她表示公司對MIRROR成員的戀情持開放態度，不過對於自爆是處男的姜濤至今仍單身，花姐笑指真的沒辦法，「我都唔想佢係單身，我成日叫佢搵個女仔，一個人冇愛情滋潤，個人會好蠢，你點唱情歌啫，但佢工作太忙，同埋佢性格，你同佢傾計，邊有女仔對佢有興趣，佢太冇話題，但佢學習緊，佢都好希望拍到拖，但呢啲係緣份又冇得勉強。」至於Ian因拍劇撻着混血索模盧慧敏（Amy Lo），花姐說：「我知道咗都好開心，佢冇拍拖都咁耐，28歲男仔拍拖都好正常，當然我唔希望公開拍拖會影響佢事業，所以叫佢哋低調啲，其實係想保護佢哋段感情，佢哋拍拖我事前係知，因為同MIRROR簽約嘅時候，我話一定畀你哋拍拖，不過一定要畀我知，亦唔希望佢哋太高調。」

擔心姜濤得獎受攻擊

MIRROR在樂壇大豐收，除了在頒獎禮上奪得新人奬及組合獎，姜濤更在叱咤頒禮獲頒「我最喜愛的男歌手」及「我最喜愛的歌曲大獎」，花姐表示最初預計MIRROR可得到生力軍獎及歌曲《IGNITED》得到叱咤十大，她指當時在後台與別人洽談工作，所以當MIRROR奪得組合銅獎，她是錯過了整個過程，直至宣布姜濤獲頒「我最喜愛男歌手」，花姐是忍不住尖叫：「咩話？What?!」她解釋：「我唔知開心定驚，因為我對姜濤嘅要求好高，我會畀一條線佢，你一定要去到呢度，大家先會鍾意你，大家先會覺得你係一個專業歌手，我知佢仲有一段距離，所以佢攞獎嘅時候會有人攻擊佢，話佢冇資格攞，你憑乜嘢，驚佢再受傷害。」對於Anson Kong（AK）失落生力軍獎被指「黑面」，花姐指這個獎項對AK十分重要，她說：「我簽AK嘅時候，佢好希望可以喺叱咤台上攞新人獎，唔理三甲邊一個獎，當然攞到金獎就最好啦，總之攞新人獎係佢畢生願望，我話會盡全力幫佢；當刻佢冇嘅時候，佢唔係黑面，佢真係唔開心，佢係好直接嘅人，我都好心痛，我喺後台喊咗出嚟。」

硬住頭皮做MIRROR經理人

曾在無綫任職音樂組PA(助理編導)出身的花姐，過檔ViuTV監製過不少節目，她透露在2018年製作第一輯《全民造星》的初衷，她說：「最初構思好惡毒，只有我知，我想揭露參賽者嘅天真或者評判點唔公平，但最後我反而被參賽者嘅熱誠感動。」她又指沒想過自己會做MIRROR經理人，「最初諗住搵有經驗嘅人，因為件事複雜，我冇諗過係我，我諗住送咗佢哋一程，我就做返監製，但我好緊張佢哋，覺得唔應該用傳統方法去做，所以我同金生（ViuTV製作部副總裁金廣誠）商量搵咩人幫佢哋，我哋亦見過好多人，睇下佢哋對MIRROR有咩意見，我發覺因為佢哋好有經驗，佢哋方法係好，但我覺得唔應該用咁樣方法，因為MIRROR有好多可能性，可能嗰啲人未夠了解MIRROR，當時佢哋出道又好急，金生就叫我做住經理人先。」

花姐直認有偏心

提到MIRROR有成員單飛發展，花姐表示非每個組員都適合做獨立歌手，「Stanley同Lokman簽約嘅時候，我已經話畀佢哋知係演戲為主，有啲人適合做綜藝，有啲適合唱歌，而唔係個個想唱歌做solo，好似Stanley，你叫佢派單曲，佢都未必想。」在12位成員當中，花姐一直被指偏心姜濤及Ian（陳卓賢），她謂：「最初以為自己冇偏心，覺得自己可以好公正，但例如姜濤特別多JOB，就會接觸佢多啲，Anson Lo喺比賽前已經識，係我叫佢入行，咁我又欣賞Ian嘅才華，又好鍾意AK嘅性格，係有少少偏心，咁只係代表我同佢哋熟定唔熟，但唔會影響喺工作上。」

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