有「亞洲神童」外號的張如城潛伏5年後,日前在YouTube「回歸」,另一名曾經瘋靡一時的話題人物、有「港版Ricky Martin」之稱的孔慶翔(William Hung)原來也一直默默做,他趁着農曆新年在社交網出post向網民拜年。闊別螢幕好一段日子的William Hung,外型依舊,笑容可掬,他以英語祝大家身體健康、笑口常開、經濟繁榮昌盛。

上月滿38歲的William Hung去年底由洛杉磯移居到佛羅里達州傑克遜維爾(Jacksonville),他原來一直有為fans及網民拍片,他標榜「如果你想找人錄個人化的短片去提升自己或你愛的人,我就是你要找的那個!」他更指自己有16年擔任娛樂家及作為勵志演說家的經驗,並呼籲大家與他預約時間。據William Hung透露,自己已經完成了5,500條片。

以一己之長增值

美國的武漢肺炎疫情嚴重,原來William Hung也中招!他在今年1月3日出新年快樂post之時,指自己在去年底不幸患上武漢肺炎兩星期,但他已痊癒,他學識了不能將所有事情都覺得理所當然,所以他鼓勵大家去追夢,而且大家都今日唔知聽日事,有夢就應該立即去追。

未知是否「死過翻生」,William Hung為自己定今年目標時,他決定去學炒股賺錢,他認為要教育自己學識如何令自己的財富有所增長很重要,加上他擅長計數,所以打算用3至4個月的時間學炒股的基本知識。

William Hung果然坐言起行,他指,經過一個月的時間,已經賺了9,000美元(約7萬港元)!而他更宣佈即將成立William Hung academy(孔慶翔學院)去教人有關金融、遊戲及娛樂相關事宜。

爆紅後出碟又拍戲

William Hung於2003年參加美國著名電視比賽節目《一夜成名》(American Idol),選唱拉丁歌手Ricky Martin的《She Bangs》,但連試音也過不了關,但憑差他的名言「I already gave my best, and I have no regrets at all.(我已盡全力,我毫不後悔。)」感動不少觀眾而成名。其後他獲安排推出處男大碟《Inspiration》,首周便賣出近4萬張,之後他返港進軍大銀幕,與薛家燕合演《我亞媽發仔瘟》,William Hung在片中更會率領靚女大唱改編其首本名曲《She Bangs》的《燒餅》。

William Hung當年走紅,反應兩極,有人覺得騎呢搞笑,亦有人覺得他難以被接受,資深電台節目主持人車淑梅都訪問過他,不過因為車淑梅和拍檔蔡浩樑處處揶揄William Hung,蔡浩樑更譏諷William Hung的樣貌說:「I’m so sorry,我真係好難接受!」結果,影視及娛樂事務處接獲17宗聽眾投訴。

聽歌勾思港情

雖然William Hung早年淡出幕前,轉攻網上曝光,但他偶爾都會客串幕前演出,好像在2016年4月,他擔任《一夜成名》的總決賽嘉賓,當時任職洛杉磯警署擔任分析員的他,換上紫色禮服,在台上再次表演《She Bangs》,他的歌藝與自信依舊沒變,獲外國網民讚賞他是一個傳奇。之後在2018年,William Hung點名香港歌手陳柏宇(Jason)的《霸氣情歌》好好聽,更因為此曲勾起他對香港的思念。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇:了解更多

英文版已登錄《蘋果》App,立即下載/ 更新:iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道,深入社區,踢爆權貴,即Like蘋果專題及調查組FB專頁!