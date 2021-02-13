明天就是情人節，除了是情侶慶祝的日子，更是商家賺錢的好時機。Kim Kardashian所創立的美妝品牌去年勁賺，內衣品牌SKIMS亦搞得有聲有色，最近更推出情人節系列，搵妹妹一齊宣傳。

Kim Kardashian、Kylie Jenner和Kendall Jenner三人齊齊為SKIMS情人節系列拍廣告，系列名為Fits Everybody，顧名思義人人都啱着，內褲size由XXS涵括至4XL，包括4款bras和2款內褲，並加入Poppy橙紅色及Cherry Blossom淺粉色兩款新色調。

Kendall Jenner着上T-Back拍攝，內褲僅僅能遮住重要部位，非常性感，Kylie Jenner亦大騷玲瓏浮凸的好身材；至於主人家Kim Kardashian更玩cream又啜手指，意識大膽，但宣傳效果一流，三人的IG加埋有超過5億7千萬followers，比起花錢請模特兒拍攝，還是找自家姐妹更抵更有noise。

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