無綫小花江嘉敏去年底開設一個義賣Ig shop「buyfromkaman」，卻遭網民質疑賣贈品扮環保。江嘉敏隨即在社交平台發文反擊，指有人惡意抹黑和中傷，並指她曾試過將客戶的禮物捐贈，但條件不符才開Ig shop，她又強調曾開live宣傳：「我在live及stories亦公開討論過究竟捐給甚麼機構和人才是最好的。」又指很多人做類似的寄賣，而其店是環保慈善用途，不是用來賺錢。

事隔近半個月，原來江嘉敏已靜悄悄將「義賣」兩個字刪掉，簡介上原本寫上：「義賣Ig shop創辦人：藝人江嘉敏」，現在只剩下「Ig shop創辦人」，疑「跪低」免再惹質疑。有讀者向《蘋果》稱本身是見義賣才follow該賬戶，曾私訊問：「唔係好明，唔係義賣Ig shop咩？」但未獲回覆。而江嘉敏日前就在Ig story出post問意見：「我哋嚟緊會將收入捐去幫啲流浪貓貓狗狗嘅機構！PS：我哋從來都係一間Ig shop，從來冇講過自己係慈善機構，只係我哋鍾意亦都會捐出去幫有需要嘅人。」不過未有透露捐款的金額。

江嘉敏遭網民狠批：「究竟有幾等錢使？」但她昨日出席無綫新春節目時，豪氣派$50開工利是，似乎想以行動反擊「唔係咁窮」。

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