現年26歲的韓國男星宋江，近期憑人氣劇《Sweet Home》上位，他於劇中由頹廢青年變成肩負起保護人類的「怪物」，演技獲肯定，加上被封為「小宋仲基」，因而被睇好做男神接班人。雖然暫未知《Sweet Home》第二季何時開拍，不過他孖金所炫合作的劇集《喜歡的話請響鈴》第二季，有望下月於Netflix上架。

跟金所炫陷三角關係

《喜歡的話請響鈴》改編自同名網漫，劇中有一個名叫「戀愛鈴」的app，只要喜歡自己的人出現在指定範圍內，戀愛鈴就會響起提示鈴聲。宋江於劇中演雜誌模特兒，是一名富二代，高中時跟金所炫拍拖，可惜二人後來分手，長大後宋江似乎仍是喜歡金所炫。於前年播出的第一季中，因為是開放式的結局，劇迷都好奇金所炫跟宋江及鄭家藍的三角關係發展。

而近日就傳出《喜歡的話請響鈴》預計會在3月或4月播出，而第二季共有6集，網民都紛紛留言「終於可以見到宋江」、「等了一年多」、「怎麼只有6集這麼少」等。

高敏詩孖全智賢拍劇

另外，宋江因為跟高敏詩合作《Sweet Home》而成為好友，目前高敏詩忙於孖女神全智賢、朱智勛、導演李應福等人拍攝新劇《智異山》，日前宋江就特別為高敏詩、導演李應福及《智異山》劇組送上餐車，令高敏詩非常興奮，於IG公開跟餐車及食物的合照，表示會努力拍攝，劇迷就留言表示想看二人合作拍攝《Sweet Home》第二季，而且期待二人於劇中感情線的發展。

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