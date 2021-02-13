今年赤口撞正西方情人節，《蘋果》早前請來ViuTV節目《膠戰》的「癡女」黃正宜（阿正）及「男神」魏浚笙（Jeffrey）扮演一日情侶應節，在九龍灣上演一幕「癡女約男神共度情人節」，劇情中阿正除了陪玩陪唱之外，還為Jeffrey斟茶、揼骨，誓要做滿分女朋友，結果她的搞笑功夫成功𠱁得男神十分開心。

談到最難忘情人節，Jeffrey指必定是跟女友Evelyn的首個情人節：「唔知點解嗰時會買99支玫瑰，買唔尷尬，反而由中環一直攞住，但當時覺得幾威，因大紮過其他人。」阿正則是自己一個去挑戰食情人節餐：「而家電台節目源頭就係咁，有年本身唔想情人節冇嘢做，約咗結他老師上堂，點知最後一分鐘老師『放飛機』，我即開咗個page，再去某大型連鎖傢俬店一個人食情人節餐做直播。」若安排情人節節目𠱁另一半開心，Jeffrey會帶女友到離島親親大自然，阿正則自彈自唱莫文蔚的《慢慢喜歡你》送給另一半。

會否想有男神如Jeffrey做男友？阿正笑謂：「拍節目時傾過，男仔意見係女友靚覺得好威，但女仔一般都唔接受，冇安全感。鏡頭前我成日黐住佢，但真實中我唔想有（男神男友），太有負擔，企佢隔籬好大反差。」

Jeffrey自言第一感覺才是最重要，心目中女友沒有特定條件，他謂：「唔係要威，我唔係嗰啲人，長期對住相處先係最重要，唔會齋睇外表。」有否曾被女仔主動追求？Jeffrey聲稱沒有：「如覺得合眼緣一定係我追，如果大家都有感覺，邊個先追求都冇所謂。」問到有多少幾次拍拖經驗，他只肯透露是數次。女生覺得「靚仔冇安全感」，Jeffery就用誠意拆招：「為尊重女方，我唔會單獨同異性出街，你都唔想另一半咁做，你自己又點解咁做？調返轉咁諗，我介意女朋友同異性去街。」現女友兼任Jeffrey經理人、化妝師、助手，如何報答女友支持？他竟坦言未有仔細考慮過，會否送禮物？Jeffrey謂：「送畀佢不如畀佢揀，鍾意邊樣就揀邊樣。」

Jeffrey被形容為新一代男神，但有此稱號會否有壓力；即如一出街便一定要以靚仔樣示人？他說：「我唔覺自己係，咁係對工作嘅尊重，要保持最好狀態，唔會有唔得狀態。」若不是工作會否打扮隨便？他只說：「呢啲唔係叫貪靚，係對工作尊重，我長期喺去咗水腫嘅狀態，唔係齋姿整，而係內裏都要排水，排水工程每日開工前都要做，即飲咖啡。」

Jeffrey說話語氣跟「元祖級」男神」黎明十分相似，果然有做男神的條件 。會否覺得姜濤及ANSONBEAN也是新一代男神？他謙虛地說：「佢哋全部外貌都好好，內在又好夠料，一出嚟唱歌都好好，好欣賞。我心中嘅男神係吳彥祖、金城武、The Rock同林宥嘉。」

在《膠戰》中阿正不時癡戀Jeffrey，她亦指相信大部份女仔第一眼見到對方定必被他外表所吸引，雖然阿正指Jeffrey這樣的男仔的確很難給予她安全感，但她亦大讚對方除了外表，性格很好，體貼兼有紳士風度。

在幕前演出阿正以大笑姑婆、癡女等形象示人，但她坦言亦想給另一面給觀眾看：「我私下係好認真嘅人，但見到男藝人咁靚仔又真係按捺不住，所以都好矛盾。」阿正的「爆牙」絕對是她的標記，不過她亦曾考慮箍牙：「但我怕箍完個樣唔同咗，同埋爆牙係屋企傳統，全家人都有，諗住失散咗都用隻牙去搵返大家，所以都未箍住。」 阿正亦認同「爆牙」樣子比較孩子氣，她笑謂：「或者有一日突然自己覺要變大個，想發展多元化就要箍。」

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