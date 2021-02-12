轉眼間牛年來臨，但因為疫情影響，新一年仍有很多未知之數。一班年輕歌手李幸倪（Gin Lee）、陳凱詠（Jace）和男子組合P1X3L等決定相約在一起熱熱鬧鬧來一個快樂開年好開始。因口罩仍是近來大家的必需品，他們決定搞搞新意思，在口罩上設計充滿新年氣氛的圖案，祝願新一年大家都身體健康，世界充滿愛。

年輕一族對新年的傳統習俗未必太講究，Gin Lee跟Jace也喜歡趁農曆年跟家人旅行，但今年有疫情，沒有機會去旅行，Gin Lee更與家人分隔三地：「家姐、父母同我都喺唔同地方，今年第一次唔係同家人一齊過。試吓視像食團年飯、拜年，約好咗時間，爸爸媽媽都悶，一家冇試過咁樣視像。」以往的新年，Gin Lee堅持盡量有假放，「試過有一年冇攞假，嗰年初四有音樂會，但好後悔囉！因為係初四做騷，之前備戰就住唔玩唔食，好似冇過年咁。當完咗騷，初五想玩但其他人就返工，錯晒！所以嗰次好似冇過年一樣，覺得除非有好緊要嘅工作，如果唔係都盡量攞假。」

Jace的父母喜歡泰國，所以農曆新年習慣一家人到當地旅遊，她笑說自己似泰國人：「同學以為我係泰妹，返鄉下。而且我又似，每年農曆年都去喎！仲唔係泰國人？膚色都因為每年去所以有『補色』。後來都唔解釋，但一講泰文就穿煲。」雖然家人不執着傳統習俗，但Jace亦會向父母斟茶兼講恭賀說話𢭃利是，但Gin Lee在旁指不是由Jace親自沖茶略欠誠意，覺得應該向母親學沖茶，把傳統承傳下去，Jace亦覺得可以嘗試學沖茶。

新年新希望，Gin Lee和Jace不約而同希望有實體騷能跟歌迷互動，Jace在去年尾被緋聞纏身，被指與顧定軒和導演陳健朗陷入三角戀，她希望新一年緋聞不要再炒旺下去：「緋聞唔好炒旺，旺係好，旺事業好啲，炒吓啲歌聽吓就夠，我而家同工作拍拖，好熱戀相愛。」而Gin Lee去年未能舉行實體個唱，舉辦網上音樂會儲足經驗，希望2022年能舉行實體演唱會再踏紅館舞台。

P1X3L三人反而較講究傳統，George跟家人十多人每年會堅持一起食團年飯：「要全部人在場，一定要齊齊整整，食完飯就食湯圓。今年疫情要喺阿嫲屋企食，齊人好熱鬧，之後通常會一齊玩魚蝦蟹應節。」Marco表示家人希望花開富貴，所以每年都會買桃花；而Phoebus就趁新年跟母親親近：「我每年都會錫佢，平時唔會錫，（新年）有一個契機，媽咪鍾意聽祝福佢後生、青春嘅祝福語，講完一連串後我就錫佢一啖。」

今年P1X3L三人都會雙線發展，同時參與ViuTV的劇集和節目，但他們在娛樂圈剛起步，雖然參與過《全民造星II》，但網民對於這個組合不看好，大呼「唔好啦！」不過他們沒有因此意志消沉：「唔會被打倒，抨擊好少，但起碼有人留意。可能要啲時間消化，第一次睇可能覺得我哋唔係好襯，但隨後發表更多作品，可能會改觀。會將大家講嘅嘢化為動力，希望未來作品做得更好，然後鍾意我哋。」

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