溫碧霞（Irene），15歲未成年入行，在娛樂圈燃燒了青春歲月，轉眼已入行40年，她曾感性留言：「人生只有one take，一定要活得精采，活一個美麗的人生。」

跟歲月敵人作戰，Irene贏了漂亮一仗，身材仍然纖瘦，皮膚保持白晢，歲月雖留痕迹，但天生的性感，仍是騷到入骨。「我覺得我人生真係好精采，由我15歲入行開始拍戲，經歷高高低低，有最紅時候，亦都有最低落時候，乜嘢都經歷過，而家我嘅事業生涯同家庭都係最佳狀態，有一個好幸福家庭，有一個好錫我老公，有一個好乖小朋友，工作仲係有好多夢想，成立咗自己工作室，攞咗最佳女主角，已經完晒我嘅夢。」前年，Irene憑電影《墮落花》獲第8屆絲綢之路國際電影節影后。

除了拍戲之外，Irene原來是一個畫畫高手，曾拜師學繪畫的她，原來有專業水準，畫作可以用作拍賣，「啲畫捐晒去做慈善拍賣，幫山區小朋友，最高一幅好似十幾萬，啲人好有善心，知道做善事投我啲畫。自己好鍾意畫畫，但好細個已經開始拍戲，一直冇機會，結婚後有段時間跟咗一個畫家學，每次畫畫都唔同心情，自己好鍾意畫畫感覺。」

Irene曾在社交網貼於家中花園畫畫的相片，令清水灣愛巢曝光，而之前她貼豪宅騎馬相，令網民誤會是她的豪宅，「好誇張，我都唔明點解變咗我屋企，我喺內地都冇屋，其實係朋友別墅，佢有馬場同有養馬，知道我好鍾意馬，即刻車隻馬嚟別墅同我玩，我覺得好型，好少見到馬會入到屋。」

雖然在大陸冇物業，但愛買「磚頭」的Irene，在香港、日本和峇里島共擁4層樓，堪稱圈中富婆，「我都冇乜嘢要花錢，除咗投資之外，買樓可以保值，咁多年嚟自己都儲咗積蓄，而我都好開心，香港有2間屋，另外仲有日本、巴峇島，thank god，喺自己鍾意地方買到自己鍾意嘅嘢，我已經好滿足。」

入行多年的Irene很感恩，「仲係有好多機會，其實好難，已經做咗咁多年，要回報番鍾意我嘅粉絲，拍多啲好戲同做善事。」今個農曆年，她會留港陪家人度過，之後便返大陸夥拍影帝張家輝拍電影《731》，導演是趙林山，「自己都好期待。」

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