去年確診武漢肺炎的林建岳前妻謝玲玲，情況一度轉為嚴重，幸好她留院26日後，到12月中出院，其後她深居簡出，很少再在公開場合露面，而社交平台亦鮮有更新。今日是年初二，也是外嫁女返娘家過年的日子，謝玲玲今日在IG貼相，原來她的大女林恬兒今日帶同一對子女去見婆婆，謝玲玲更獲一對外孫跪地斟茶拜年，她喜上眉梢。

謝玲玲留言道：「很多很多年沒有在香港過年了，今年的特殊環境，反而令全家人都留在香港。年初二女兒一家人回娘家，女兒教的很好，孫子孫女跪地敬茶給長輩，是我們中國傳統的習俗。」相中見謝玲玲穿着紅色上衣，靠近左肩位置有一隻大蝴蝶的裝飾，而林恬兒則穿着一套棗紅色套裝，兩母女共坐一張凳，一起拿着利是合照。

至於林恬兒的一對子女，就跪地向外婆敬茶拜年及逗利是，他們講祝賀說話時講得頭頭是道，而林恬兒的女兒的頭飾中式味濃，十分可愛。

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