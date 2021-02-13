央視舉辦的春節晚會，向來星光熠熠，今年也有超過100位藝人參與，包括劉德華、成龍、甄子丹及周杰倫等，女星們落足心機打扮，大部分都選擇以應節的紅噹噹造型示人。

楊冪着上著名中國設計師郭培（Guo Pei）的作品，旗袍廓形配合微微撐起的圓裙剪裁，腰間別上水晶金扣，有種中西合璧的感覺；周冬雨同樣走簡約路線，以法牌Alexis Mabille桃紅色連身長裙現身，線條利落，肩位飾上蝴蝶結，大方優雅。而歐陽娜娜就最着得最casual，意牌Ermanno Scervino的紅色polo dress飾以通花喱士衣領，造型沒甚麼亮點，遜色不少。

另外，今年節目特別加插時裝騷環節，找來賭王新袍奚夢瑤、何穗及張梓琳三位超模着上中國高訂品牌蓋婭傳說（Heaven Gaia）的設計行騷，主題為《山水霓裳》，可惜劣評如潮，其頭飾先被指有抄襲之嫌，和Jean Paul Gaultier的2007 Spring Couture系列非常相似，再加上品牌標榜宣揚東方美學的漢服風格，卻設計出代表西方宗教文化的太陽冠來配搭，被批評不倫不類，更侮辱了中國的傳統服飾，網民紛紛表示非常失望。

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