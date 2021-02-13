韓國人氣劇《愛的迫降》男星玄彬孖劉海鎮、少女時代成員允兒等人主演的韓片《秘密任務》，2017年在韓國上映時大獲好評，而《秘密任務》亦決定開拍第二集，並繼續由玄彬、劉海鎮及允兒擔任主角，同時《勝利號》的陳善圭亦加盟劇組。

戴口罩讀劇本

今日電影公司方面公開了玄彬跟劉海鎮、允兒等人讀劇本的合照。雖然去年有傳劉海鎮因行程問題而拒絕演出《秘密任務2》，不過於最新公開的合照中就見到其身影。照片中見到眾人戴上口罩讀劇本，玄彬更興奮地搭實劉海鎮的膊頭合照。

Daniel Henney演FBI

《秘密任務》講述為了追查藏在南韓的脫北犯罪組織，北韓與南韓的刑警秘密合作，進行共助搜查的故事。玄彬在片中飾演特種精銳部隊出身的北韓刑警，與飾演南韓刑警的劉海鎮合作解決脫北犯罪組織後，就回到北韓。而《秘密任務2：International》就講述玄彬為了追捕犯罪組織而被派往南韓，跟劉海鎮及FBI的Jack（Daniel Henney飾），共同合作搜查的故事。

據知玄彬於新一集中，將會有比之前更高強度的動作戲，而允兒亦會展現出比前一集中更強烈的存在感與活力，至於陳善圭就飾演北韓犯罪組織隊長，將會與玄彬等人展開充滿緊張感的對決，令人期待他的反派角色。

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