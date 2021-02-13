太陽娛樂老闆「洗米華」周焯華與名模Mandy Lieu分手後，加上過去一年疫情，他未有周圍飛，陪伴家人時間多了，亦修復了與正室「洗米嫂」陳慧玲（Heidi）的關係，去年洗米華都頻頻出席家庭活動，Heidi都樂於在社交網分享全家的溫馨畫面。

昨日年初一，洗米華全家又齊齊整整聚會，一家與父親「波哥」拜年，三代同堂熱熱鬧鬧，Heidi應節穿上紅色唐裝衫，孻女Damiana則穿了紅色旗袍，拍照時Damiana連環做出可愛的表情，非常搶鏡，她的活潑更感染了爺爺，兩爺孫一齊扮花，爺爺笑到四萬咁口。Heidi昨日在IG貼出10張家庭相後留言：「大家每一個都『鴻運當頭』！」網民都戥Heidi開心留言送祝福：「華嫂，氣息好好喎！祝你心想事成，一家人一團和氣!」也有網民大讚：「點解可以這樣子？逆生長。」洗米華新年前又送暖，在澳門探訪逾百位長者兼送福袋及派利是。

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