韓國51歲美女牙醫兼YouTuber李秀珍，憑弗爆身材及凍齡外貌而成為人氣網紅，除了牙醫正職外，她又孖住19歲的女兒一起經營YouTube頻道吸金，不時成為網民討論的對象。

呻因女兒多次分手

據悉李秀珍之前曾自爆有一個比她年輕27年的男友，她日前在影片中就提到再婚一事，引起網民熱議。影片中李秀珍母女回應網民的留言，被問到兩人有否因為對方的行動或言語而感到傷心，李秀珍坦言因女兒而無法再婚：「因為你（指女兒）而分手的男人真的很多，因為你曾說不想我再婚，又說不想有弟弟或妹妹。」直言想再婚及生小孩。

女兒則強烈表示反對，直言討厭有繼父及弟妹，並表示：「屋企多人容易起爭執，反而得我一個會仲好，覺得孤獨咪養寵物。」李秀珍隨即一臉複雜的表情。

讚男友是原動力

李秀珍之後又上載了一段談及男友的影片，她自爆細27歲男友已經向她求婚，但因為女兒所以一直沒有答應，但男友未有放棄，表明會努力取得李秀珍女兒的同意。李秀珍亦指公開與年下男友拍拖一事時收到不少惡評，她亦嬲爆表示：「年紀大就是罪？我做了不該做的事嗎？看到惡評時身心都感到疲倦，但他（指男友）就會阻止我不要看，又會安慰我，成為我繼續努力的原動力。」

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