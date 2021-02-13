一向很溫馨有愛的陳豪陳茵媺一家五口，今年同樣有在社交網貼出全家福向網民賀年，他們與3名子女，分別為7歲大仔陳梓燁（Aiden）、5歲次子陳浩鋒（Nathan Lucas）及4歲的細女Camilla齊齊穿起以紅色和金色為主的唐裝，坐在桃花樹前講賀詞。不過，在短片結尾時，因為Camilla的爆音尖叫，慘遭爹哋及二哥的薄責，Camilla一臉無辜，稚女不知錯在何方。

片中，陳豪與陳茵媺合力攬實3名子女，齊齊向鏡頭講：「恭喜發財！牛年快樂！」最尾應為大家尖叫歡呼，不過，4歲的Camilla可能太興奮，也可能未識控制音量，她明顯出盡力高聲尖叫，即時搶鏡成焦點！

可惜Camilla這一叫，卻換來被爹哋皺眉薄責，二哥Nathan Lucas更帶點怒氣斜睥，至於起初有份笑囡囡的陳茵媺，見狀也急急糾正女兒。只是Camilla一臉無辜，看着父母和兄長，還未搞得清楚自己做錯甚麼。

已為人母的陳凱琳及陳敏之都有留言，其中陳凱琳指「Hahaha kids will be kids」，似乎很理解及體諒Camilla的尖叫行為。

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