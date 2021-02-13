明日就是一年一度的情人節，最識搵銀的真人騷女星Kim Kardashian當然不會放過賺錢機會，邀請兩位同母異父細妹Kylie和Kendall Jenner齊齊露肉宣傳新內衣系列。

新系列將於明日正式發售，三姊妹透過IG發佈新產品廣告，並分別貼上多張性感照片及花絮片段。在片段中，Kim舔吮手指上的忌廉誘惑男fans，又在肚上噴上品牌名，不過性感程度仍不及出名樣靚身材正的Kendall，她趴在地上用高踭鞋挑起內褲露出八月十五，博到盡幫家姐宣傳，而Kylie就穿着黑色內衣，躺在梳化上舔波板糖。此外，Kim亦順勢宣傳其化妝品牌，實行賺盡女人錢。雖然Kendall含着金鎖匙出世，但她昨日在Twitter鼓勵fans要有自信：「我是一個極度幸運的女孩，很感激我所擁有的。不過，我想你們知道我亦有很壞的日子，我會聆聽你們！」但有網民就留言寸爆指自己有99個問題，如果能夠像Kendall一樣就能全部解決。

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