張晉與蔡少芬剛慶祝結婚13周年，明天年初三適逢是情人節，但倆人為跟子女楚兒、信兒、樂兒家庭樂，決定放棄二人世界，過一個熱鬧的情人節。踏入牛年，正身處上海的蔡少芬夫婦，原定今年一家回張晉老家重慶拜年，但因疫情關係，決定留守上海。蔡少芬自誇最拿手煮團年飯菜式，不過身旁的張晉卻大玩踢爆：「係你做架咩？」蔡少芬笑說：「我有份叫返嚟，年年我哋都會買，唔會做，會買年糕同盆菜，好方便，唔駛自己做，㷫番熱啲食物已經好叻。」

明天是情人節，張晉笑言忘記了年初三也是情人節，蔡少芬認為新年一家人團聚比情人節更重要，所以會跟家中「小情人」共度，她說：「唔一定要二人世界，佢哋（小朋友）都係我哋啲情人嚟，唔應該放低佢哋，而且新年大過情人節感覺，想同小朋友一齊過節。」她又指一歲囝囝樂兒越大越可愛，每聽到音樂就會跳舞，最喜歡轉圈，家姐彈琴時，又會坐在身旁幫倒忙亂彈一通。

此外，駱胤鳴以人妻身份與老公過首個情人節，她在社交平台大晒恩愛，笑言要玩Ice Break遊戲，新婚就是玩無聊東西，過程中駱媽媽不斷幫女婿答問題，而這個遊戲是胤鳴奶奶提供，向老公大逼供說出老婆10個優點，胤鳴表示：「一年後我哋會拍返條10個老婆的缺點，對比返，希望團火仲喺度。」至於Kelvin眼中的駱胤鳴10個優點，原來是「靚、有班好同事、白、錫貓、洗碗、做家務、畀打機、陪睇netflix、細心、幫手封利是。」其實胤鳴老公說了頭幾個之後已經開始口窒窒，要外母不停提場，不過依然o氹得老婆開懷大笑。

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