ViuTV節目《家務戰場》6位超級港女，先後挑戰清潔雜物，寵物、長者、家居護理，還有女性針織設計等不同任務。今次馬俊怡（Rose Ma）、邱晴、陳婉婷（Hebe）、貝依霖（Chantale）、伍詠詩及王頌茵（Kathy仔）分3組洗衣服，之後再接受惡搞抽籤進行洗車。

今集大家要選擇指定用品清洗白衣上的污漬，詩詩和Hebe成功揀對醋加洗潔精刷洗嚴重茄汁跡的白衣服。Kathy仔夥邱晴兩人都揀錯洗衣物料，主持小占即小懲將白色粉末拍到二人臉上。貝依霖和Rose Ma要清潔咖啡污跡衣服，Rose Ma揀錯物料，被小占大大力拍上粉末到臉上時不忿：「你睇吓佢對我同邱晴嘅分別？」被指擺明偏心。期間貝依霖和詩詩分別突襲小占，令他發爛渣變臉呼喝：「係咪玩呀？」，場面一度有火，kathy仔見狀即調解平息風波。

接住Rose Ma、邱晴、詩詩被指定伸手到恐怖箱中抽籤，分組清洗佈滿陳年污跡車輛。眾人吸取之前抽籤箱內有曱甴、昆蟲在內恐怖經驗，仍陰影未消，嚇得驚呼狂叫！Rose Ma邊喊邊伸手到箱內，來回幾次，才抽到結果，還說：「唔知今次玩啲乜，想出去打死導演。」邱晴未抽先驚，幸好有Kathy仔幫手。而早前被恐怖箱嚇到爆喊Hebe則由詩詩代為上陣。

3組分別要在30分鐘內清洗貨Van、私家車及電單車，見到黑灰色重重污垢後即嘩嘩聲，貝依霖和Rose Ma雖然幸運地抽中清洗電單車，但對有「家務廢柴」稱號的貝依霖似乎有難度。詩詩用報紙抹玻璃，但越抹越黑，身高1米74邱晴，攀高抹車時說：「感謝阿媽生得我咁高。」下集將會揭曉輸家接受恐怖大懲罰。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！