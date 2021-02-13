新年新正頭，以往藝人明星都會趁年尾收爐放假，同屋企人齊齊整整去拜年，不過今年由於武漢疫情肆虐，大部份藝人寧願留在家中過節。雖然冇得去拜年，但着靚衫應節當然唔少得，尤其是屋企有小朋友的星爸星媽，更會為仔女悉心打扮，呢兩日在社交網，不乏星二代小朋友穿着傳統賀年衫同爸媽一齊影全家福賀新年。

其中陳凱琳和鄭嘉穎一對寶貝仔Rafael和Yannick，年初一着到紅噹噹新年裝，老竇鄭嘉穎一手抱一個又錫又攬，十分肉緊，而細仔在媽咪錫面珠時，嘴角口水長流，超級可愛，難怪不少藝人friend好似龔嘉欣、胡杏兒都留言讚兩個囝囝超級可愛，事實上，Rafael和Yannick均遺傳到爸媽水汪汪大眼睛和白淨皮膚的優良基因，難怪人見人愛，車見車載。兩公婆亦提早為情人節出世的大仔Rafael慶祝兩歲生日，一家人幸福滿瀉。

至於其他藝人包括Miki楊愛謹、胡杏兒和老公李乘德、梁詠琪、周汶錡和Rosemary都有晒仔仔女女相，其中梁詠琪在昨日年初一就帶囡囡Sofia去拜祭祖父母，而Rosemary囡囡則在家中後花園舞迷你獅頭應節。看來新年即使唔使拜年，星爸星媽都好忙碌為仔女準備節目。

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