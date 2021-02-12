疫情籠罩全球，新一年新開始，人人也盼望能盡快趕走疫症，另有一番新氣象。ViuTV找來了得令女藝人余逸思、沈殷怡丶陳俞希與練美娟，跟堪輿學家雲文子師傅拍攝一輯賀年節目《開運旅神團》，為大家開運。

四個單身女子走在一起，話題難免圍繞着求姻緣催桃花，余逸思（Yoshi）、沈殷怡（Shirley）丶陳俞希（Hailey）與練美娟（娟姐）希望得到雲文子師傅的指點，在新一年覓得如意郎君，她們學習在家擺風水陣、圍着桃花順時針行三圈等催旺姻緣的妙法。雲文子先送上水晶鏈，並教路如何擺桃花陣：「東面係今年桃花位，催旺方法係『貴神』主愛情、婚慶，『天英星』為吸引力、魅力，喺東方放置一隻粉晶象或一對鸚鵡公仔，就可催旺桃花，令感情發展順利。」

余逸思盼閃婚閃生

Yoshi為求令桃花更旺，搞笑地將水晶鏈放進內衣，雲文子聽後沒好氣說：「我嗰啲唔需要咁嘅，戴就得㗎嘞。」Shirley的手鏈此時忽然斷了，大家嘲笑她爛桃花，Shirley說：「都唔知桃花有幾爛先可以斷咗，師傅話幫我擋咗啲小人，其實小人一直都有，希望擋咗就冇事啦！」

其實四位女孩戀愛趣事多，娟姐拍拖次數有七次之多，她笑說：「我爛桃花比較多嘅，今年師傅私下畀咗個粉晶座我，擺咗之後新對象真係有出現，相信會越嚟越好。」32歲的Hailey也拍過八次拖，現時單身暫不想拍拖：「我嘅取態係低調，就算結婚可能大家都唔會知，可能有咗小朋友大家先會知，因為我事業心幾重，甚至乎係因為要小朋友先會結婚，以前會諗25歲結婚，30歲生小朋友，𠵱家30歲都過咗，其實40歲都可以生小朋友嘅。」此時娟姐更相約Hailey一同雪卵，Hailey說：「好呀！我已經諗過，35歲都未生就會去雪。」

而有三次拍拖經驗的Yoshi，大嘆以往都是爛桃花，不過一直喜歡小朋友的她，希望今年遇到真愛，笑言望能夠閃嫁閃生，她說：「我鍾意小朋友，都想快啲生，都想小朋友有爸爸，因為我住嗰區旺丁，所以暫時駐守，希望繼續旺丁添丁，都可能閃婚㗎，不過生小朋友就慢慢計劃。」

喜歡四眼哨牙瘦仔

同樣有三次戀愛經驗的Shirley坦言現時不着急於拍拖：「做嘢先，我又真係冇乜追求者，好多都係虛無飄渺嘅。我鍾意戴眼鏡、哨牙同瘦嘅男仔，如果你覺得係嘅請follow我。」問到如何將桃花催得更旺？雲文子說：「避免喺東方放香薰瓶、使用香薰精油擴香機，容易惹來霧水姻緣。不過如果廚房爐灶位於此處，可盡量多啲用明火煮食，能加旺愛火，令愛意更強烈。」

化妝：Sara Wong