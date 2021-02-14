祝大家情人節快樂！今天是2021年的情人節，又碰上大年初三，實在是一個充滿喜慶的日子！雖然疫情持續，但仍冇阻藝人們在今個情人節放閃晒愛，李嘉欣與老公許晉亨、汪詩詩、林子善、陳靜、袁偉豪與余香凝等也在IG分享與另一半共度佳節的喜悅，公開他們愛的宣言。李嘉欣嫁入豪門後過着少奶奶生活，並為許晉亨誕下一子，生活美滿，趁着今天情人節，她在IG大晒跟老公的溫馨合照，並祝大家情人節快樂、甜甜蜜蜜！

剛於去年結婚的袁偉豪與張寶兒、余香凝與老公，今天是他們婚後的首個情人節，他們也分別在IG晒愛！袁偉豪上載了跟寶兒一張活動時的合照，並寫道：「曾經我們是陌路人，但今天我們除了是情人，也是對方生命中重要的人，世事很多事情我們都猜不透，更想不到誰會是誰的另一半，若有一個人曾令你們心動，請好好把握，讓他（她）成為你們重要的那個人。祝大家情人節快樂！」還P.S寶兒：「老婆情人節快樂！」

新婚兼正在懷孕的余香凝自言已找到幸福，她上載了跟老公陸政渡的溫馨合照，並公開肉麻宣言：「情人節快樂！喜歡看見你笑，看見你笑我就覺得好幸福，愛你 ！希望大家都找到幸福！」

陳靜與汪詩詩分別收到另一半送上巨型玫瑰花束，陳靜在IG寫上：「情人節快樂！」而詩詩收到「宇宙最強」老公甄子丹所送的巨型花束更甜在心頭，相信子丹在外工作，也專誠為太太送上心意，不過因花束太重詩詩冇法抱着拍照，她只好將花束放在地上，詩詩留言道：「Largest flower delivery! Sooooo heavy! Thank you hubby! Happy Valentine’s Day!（最大花束傳送！真的非常重！謝謝老公！情人節快樂！）」

林子善攬着太太合照，並寫上愛的宣言：「今日係情人節，由我認識我老婆嘅時候第一年，已經同佢講情人節我唔會慶祝，除需要工作外我一定會同你過，因為你唔係我情人你係我女友，希望你明白......所以呢十年來，情人節冇特別慶祝同送佢禮物，愛一個人要令佢每日開心快樂，照顧佢同自己身體健康，日日都感恩老婆喺自己身邊已經足夠，I LOVE MY QUEEN。」

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