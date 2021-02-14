今日是情人節，黃翠如今晚在社交網貼相，當大家以為她分享跟老公蕭正楠（Edwin）如何過情人節，但她貼的相中卻多了唐詩詠（Natalie）做電燈膽，夾在翠如兩公婆之間，還一臉興奮晒出兩封利是，相反黃翠如無表情留言︰「假如，你想知我情人節點過…」而蕭正楠則露出尷尬笑容。

有網民留言十分搞笑，不但沒有聲討唐詩詠是電燈膽，反指蕭正楠阻住兩女聚會，網民留言︰「哈哈個電燈膽好可能係Edwin唔係Nat。」亦有網民幫黃翠如兩公婆發聲︰「小姐你幾時肯走呀？」至於唐詩詠亦在社交網貼相留言︰「我真係好好，情人節專登煮pancake畀佢哋食。」

而唐詩詠貼出與黃翠如兩公婆合照前，她在社交網貼了昨晚在鄭嘉穎、陳凱琳家中，「鐵馬家族」食開年飯、打麻雀的聚會相，林子善、黃嘉樂都有擕眷出席，卻獨欠二哥馬國明。有網民留言鬧馬國明︰「馬明而家有異性無人性，失望」、「重色輕友」、 「二哥二嫂去咗邊」，但亦有網民幫馬明講番句︰「冇他馬明湯洛雯更加好！」其實自從去年6月馬國明和湯洛雯公開戀情後，加上疫情關係，「鐵馬家族」甚少聚會，而近日更盛傳馬國明和湯洛雯好事近，不知馬明是否掛住忙私事而缺席呢！

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