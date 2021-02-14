2016年港姐冠軍馮盈盈自從同10A醫生男友鍾浩文（Martin）分手後，和大隻仔鄭衍峰有影皆雙，可是有指男方因不滿女方不給予名份，結果分手收場。今日2.14情人節，鄭衍峰在IG貼出倒轉的單人孤獨相，留言說：「情人節，快樂嗎？」似向大家宣洩「單身狗」情懷。

自傳出和馮盈盈分手後，鄭衍峰在IG不時貼出負能量post，日前他便借陳奕迅的「Shall we talk」歌詞留言說：「成人只寄望收穫，情人只聽見承諾！」之後在除夕當日又說：「煩惱的終點，幸福的起航！」而所貼的相都是一臉滿懷心事，鬱結難耐的樣子。他早前出席活動時，講到盈盈和大鴻輝興業地產的執行董事曹展康（Bobby）撐枱腳食米芝蓮餐廳，食餐晏埋單都要3,000蚊時，鄭衍峰又酸溜溜回應：「公司canteen請食叉燒飯3、4年，加加埋埋可能有呢個數嘅。」更直指馮盈盈已賦予自己「好朋友」名份，其種種表現均顯示他和馮盈盈「此情不再」。

這邊廂，鄭衍峰傷春悲秋過孤獨情人節，馮盈盈則在IG晒出穿上紅噹噹靚裙的靚相，只見她一臉風騷大晒助手送給她的新年禮物，又留言說：「Will you marry me babe?（寶貝，你會娶我嗎）」，更特別標注「#HappyValentinesDay（情人節快樂）」。其風騷態度，和「好朋友」鄭衍峰的表現反差極大。

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