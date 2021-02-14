韓國男星金正鉉孖女星申惠善合作的tvN劇集《哲仁王后》，今晚將會迎來第20集大結局，昨日播出第19集，劇情講到堂兄羅仁宇為了救申惠善而犧牲了自己，最終被父親派來的殺手所殺，至於金正鉉亦終於與申惠善重逢，昨晚一集收視微跌至14.227%，香港劇迷可於「黃Viu煲劇平台」追看最新劇情。

藏貢品車入宮

昨日一集羅仁宇得知申惠善雖然不是真正的中殿，但亦知道她腦中仍存有申惠善的記憶，於是決心救申惠善逃避追殺，但卻為自己帶來危險，最終他為救申惠善而被殺死。而逃避殺手追殺的申惠善亦與金正鉉重逢，並得知崔尚宮（車清華飾）及洪燕（蔡瑞恩飾）沒有危險。申惠善和金正鉉見面後更加確定了雙方的心意，兩人更激動咀嘴。而金正鉉知道要重奪勢力首先就要回到宮中，於是申惠善獻計可以利用貢品車運入宮中，結尾兩人藏在貢品車內偷運入宮中，但奸臣金太祐卻突然截查車子，兩人性命面臨威脅。

與金太祐展開對決

而今晚播出的一集，金太祐貪圖權位密謀作反，更決心當王，金正鉉成功回宮後，即與金太祐展開對決，金正鉉更man爆殺敵，未知最終他是否能重奪帝位？

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