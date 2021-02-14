郭晉安、譚凱琪（Zoie）、王君馨、江欣燕及譚俊彥等，今日在將軍澳出席宣傳活動，安仔表示收到剛公佈誕女喜訊的陳法拉傳來囡囡的照片，「好正呀！佢畀相我睇，對眼圓碌碌，好外國人mix樣，靚女嚟！以前同佢合作嘅同事都有恭喜佢，好戥佢高興。約定佢，等疫情過咗，佢會抱B女返嚟，大家一齊食餐飯，喺度祝佢一家開心，同BB快高長大。」

此外，兩位人妻譚凱琪與王君馨講到情人節慶祝節目，王君馨笑言結婚3年已經去到老夫老婦感覺，或者煮個麵當慶祝，Zoie則笑說：「我哋都係好冇心思嘅人，尤其今年啱啱有咗小朋友，時間都投放喺BB身上，冇預備食咩？可能煮個麵加愛心牛丸，最重要一家人平平安安，齊齊整整過已經好開心。」

Zoie好友楊愛瑾（Miki）今日36歲生日，她表示雙方從初入行已相識，幾乎每年她的生日都一齊慶祝，今年踏正初三，所以預早慶祝了，今日留給家人和老公。Zoie提到跟Miki以前多數是傾工作及生活話題，現在就圍繞照顧小朋友或下廚，「佢有兩個小朋友好有經驗，遇到湊仔問題都會問佢，好開心身邊有好多媽媽朋友，有咩事隨手都問到人。」

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