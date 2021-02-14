無綫上周三舉行《睇電視 𢭃利是 融易過肥年》記者會，宣佈年卅到大年初三向全港觀眾派發逾40萬封利是，總值超過2千萬利是錢及電子現金券。不過，近日就有網民發現，大台在《東張西望》尾段公佈的得獎電話號碼中，竟出現了「999XXXX」字頭號碼。根據通訊事務管理局網頁，999屬緊急求助電話，若市民打頭3個999，電話已接駁到香港警務處指揮及控制中心運作的緊急求助服務，網民紛紛狠批抽獎造假。

「公務員secrets」FB專頁昨晚出post「唔通香港警察都參加咗TVB派利是？」並上載了一張得獎截圖，大台公佈得獎電話號碼頭4個號碼，但其中一個得獎number竟是「9994XXXX」，而《蘋果》記者翻查節目，亦看到其他得獎片段中，出現了「9995XXXX」和「9998XXXX」號碼。未知究竟是無綫出錯，還是有參加觀眾登記錯資料？

不過，事件就引來不少網民質疑大台抽獎造假，留言批評：「即係全部都係假」、「垃圾電視台」、「而家左手交右手？畀咗自己友？」、「本應打999可以求助」、「CCTVB造假唔係第一日嘅事」、「若要人不知，唔好太低 B」、「9994xxxx咁難攞嘅電話都畀你攞到」、「以假抽獎呃收視有冇犯法」、「999只能作緊急用途」、「99字頭已經係緊急服務」、「小學1年級已經教撳999就係報警， tvb請咩人返嚟做節目㗎」、「臨時演員都係演員，可唔可以做戲做得專業少少」，也有不少網民表示：「笑到反艇。」

此外，不少網民表示抽利是只抽到$1.8，留言寸爆無綫：「我情願佢寫『恭喜發財』好過」、「我兩晚都係$1.8呀！有冇搞錯呀？根本就唔係想派利是畀市民，有可能D大利是係派返畀TVB嘅員工或家屬，罷睇TVB嘅節目，明呃人。」、「要吸引新客開戶就好心出手唔好咁肉酸啦！」

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