今日是大年初三「赤口」，雖然大家都想和氣生財，但赤口應節是傳統，其實娛樂圈都唔少面和心不和的藝人，好似江嘉敏和馮盈盈（fyy）的姊妹情，就因為富豪船P事件擘面收場。《蘋果》收到讀者報料，指有網民在江嘉敏IG留言，讚馮盈盈比她靚，結果被江嘉敏秒刪。

據讀者表示，有網民實測在江嘉敏的IG留言：「fyy靚好多」，結果被江嘉敏秒刪，讀者並提供了一幅留言截圖為證，《蘋果》翻查江嘉敏的IG，發現「fyy靚好多」這句留言的確被消失了。而江嘉敏這個post主題是「立春」，她並貼了18歲那年着旗袍的相片，感慨留言：「看着18歲的自己，忍不住慨嘆時間真的過得好快。太瘦，穿旗袍沒有玲瓏浮得（凸）的感覺。肉太多，更加穿不下旗袍！18歲的時候剛剛好！」

原來，同日馮盈盈都剛巧在IG晒着旗袍相，穿上粉紅色旗袍的她婀娜多姿，網民都大讚「好靚」、「好仙」！

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