今日情人節，不少圈中明星、名人夫婦都大晒恩愛，在社交平台facebook、IG出文，貼出收到另一半的情人節鮮花、驚喜禮物，或二人合照，甜蜜放閃。嫁入豪門的李嘉欣，今日亦罕有地貼出和老公許晉亨的溫馨大頭相，公開他們美滿生活。

貼文中，李嘉欣着住圖案針織cardigan，紥起頭髮甜笑，許晋亨就情深款款望住老婆，甜到漏，李嘉欣祝大家Happy Valentine’s Day，更加了hashtag，無懼初三赤口，一樣甜甜蜜蜜。少有公開晒恩愛，李嘉欣的IG Post隨即得到名人好友周汶錡、溥儀眼鏡老闆Jeffery Yau等讚好外，更火速吸了數以千計的Likes。不過，有網友就發現她的IG Post中，曾出現「sponsored」字樣，代表這則貼文已付費增加曝光率，簡單講，就是畀了錢賣廣告吸Likes！李嘉欣的貼文並冇tag任何品牌贊助，內文亦冇提及任何商品，她付費買廣告，莫非純粹為面子而催谷Likes？ 或者為氹老公開心？

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