「百世修來同船渡，千世修來共枕眠。」在茫茫人海中，兩個人能夠相遇、相愛到結合，並不是一件容易的事。因為林盛斌（Bob）的穿針引線下，朱慧敏（Queenie）與本身是心臟科醫生的陳良貴（Jason）認識，撮合了這段姻緣，兩人在上月結婚，正式成為夫婦。

今天是大年初三，同樣亦是情人節，這對新婚夫婦日前接受《蘋果》訪問，當日結婚消息傳出後，外間都感到突然，皆因一直都未聽見Queenie有新戀情，但她笑稱從未低調處理這段關係。兩人拍拖與普通情侶無異，經常外出拍拖行街睇戲兼食飯：「我哋好多地方都會去，可能開始拍拖唔係太多人出街，跟住到疫情嘅時候，個個都戴晒口罩出街，只係咁啱冇俾人影到。」

訪問當日，Jason工作過後匆匆趕到，Queenie早已準備好一切，例如訪問所穿的衣服，以及麵包和橙汁等小食給老公充飢之用，Queenie應要求準備了不少相片，剖白兩人的相處經過，從擺pose拍攝到坐定定接受訪問，兩人只需一個眼神便明白對方的意思，臉上不時流露出甜蜜笑容。

Queenie將手中的相片隨意地逐張逐張放在枱上，在旁的Jason靜靜地看着太太的舉動，其中一張是Jason笑容燦爛地抱着一束花，原來當日是Jason生日，Queenie親自送花到診所：「嗰日我諗住畀驚喜佢，呢次係我第一次去嘅辦公室，不過佢去咗巡房，返嚟先見到我，佢好開心，成塊面都紅晒。」Jason笑稱當時未有人知道兩人的關係：「真係估唔到佢會嚟搵我，之後都有啲姑娘開始懷疑，但係又唔敢直接問，都係估估吓。」Jason將重點放在最後才補充：「呢次係第一次有女仔送花畀我。」

冇諗過我太太會係娛樂圈嘅人

談到這段姻緣，Jason直認是意料之外的事：「之前都好多有人講過話要介紹女仔畀我識，但通常係講講吓就算，甚至連我自己都話過介紹男仔畀朋友，有陣講完都唔記得咗啦。老實講，我又真係冇諗過我太太會係娛樂圈嘅人，一來我哋呢行好少接觸娛樂圈嘅人，大家嘅生活方式唔一樣，究竟係唔係夾呢？呢個都係疑問，所以開頭我當係識個朋友，冇壞呀。」

相處過後，Jason這疑問一掃而空：「雖然大家諗嘢嘅方式未必係一樣，但係大家個心都有一個理念，佢心地真係好好，任何嘢都想做到最好，好為人（設想），任何嘢都係向好嗰方面諗，同我諗法一樣，所以咪一拍即合，好慶幸佢成為我嘅太太。」在旁的Queenie亦說：「喺認識Jason之前，我都用咗好多時間去了解同認識自己，到咗Bob話介紹男仔畀我識，我都係保持開放態度，冇話要識個男仔就話要結婚，所以你問我，我會係覺得天時、地利同人和，好多嘢係好自然。」

之不過Jason追女仔的方式都頗為特別，Queenie大爆兩人的拍拖經過：「嗰陣我哋仲係朋友，我去學咗肌力學療法，搵埋佢一齊上堂聽吓，佢又應承喎，咁我哋一齊去返學，放咗學食飯就送我返屋企。過咗一段時間，佢突然間有一日好認真咁講：『我係好鍾意你，好想你做我女朋友，計劃係我哋拍一年拖，第二年就結婚！』聽完之後我都呆一呆，咪同番佢講：『多謝你鍾意我，但係我哋未拍拖喎，第二年就結婚？』點知佢話：『我好相信我嘅直覺，我係冇睇錯，我知係得嘅！』跟住就問我可唔可以做佢女朋友，我係好欣賞嘅坦白同直接，而且仲好有承擔，既然咁有誠意，相信佢都係一個非常好嘅人，所以咪拍吓拖交往吓啦！」

揸揸吓車都會問：「Will you marry me？」

兩人拍拖一年，Jason已履行承諾，向女友提出結婚，求婚方式亦都與別不同，Queenie笑說：「我唔知點樣先叫正式求婚，佢架車上有幾隻歌都係嗰啲marry me呀，日日都聽住，有時候揸揸吓車都會問：『Will you marry me？』變咗件事係好自然就發生。」Jason續說：「我哋相處得好舒服，大家都好夾，所以無謂再等喇。本來有諗過去外地註冊結婚，始終太太係藝人，如果登記咗，好快好多人就會知，奈何因為疫情問題，邊度都去唔到，嚟緊嘅日子亦都好難預料，無止境咁等都唔係辦法，所以既然係咁，不如喺香港搞就算。」笑問Jason是否有職業病，藉住驚喜測試另一半的心臟「夠唔夠強勁」？他笑笑口說：「都係㗎，可以慢慢測試吓！」問你服未！

問到兩人的婚姻生活，Jason說：「結得婚即係代表你認同嗰個人係你嘅另一半，想同佢過埋下半世，所以結咗婚嘅感覺都係一樣， 當然你都會覺得個人係要成長，唔再係以前咁大細路，要有承擔，要諗吓大家嘅將來。」聽到老公表示不再做「大細路」，Queenie忍不住再洩「蜜」：「佢係有少少咁，喺我哋籌備婚禮嘅時候，有一日佢揸揸吓車，突然話大個仔，心情又好興奮，我覺得佢已經好有承擔同大個仔，我咪同佢講，keep返好似以前咁就得，今次當係一個party，着靚靚一齊玩。」

用咗好多時間去了解同增值自己

一直以來，Queenie的人生道路以及情路的發展並不平坦，某程度上可以用崎嶇去形容，其後她決定到美國修讀臨床催眠治療課程，希望可以幫助到有需要的人，在學習過程上，更加了解到自己，她有感而發地說：「我哋嘅關係好自然，未遇到佢之前，我已經單身咗兩年，之前又on and off咁，我用咗好多時間去了解同增值自己，可能我喺心靈上有啲創傷，用啲時間去療癒咗我自己。」

反思以往的戀愛態度，令Queenie開竅：「以前我都愛自己，不過可能方式唔同，唔係好懂得，由細到大都覺得要愛人如己，即係愛人，變咗好多嘢係我付出，乜嘢都為人哋諗先。」Queenie沒否定要關心別人，但自覺以前會因為關心人到忽略自己需要，變成不斷付出：「而家明白好多嘢係相對，學識咗要取得平衡，所以我遇到佢，我覺得我哋嘅關係唔係0.5+0.5，而係1+1，大家都好獨立，而唔係對方填滿咗自己嘅缺失，反而係好順理成章，成件事係好圓滿。」

經歷過後，Queenie坦言目前的情感亦相當獨立：「以前過時過節，如果得番我一個嘅時候，會覺得好孤單，但係而家唔會，反而多咗啲體諒同支持，譬如Jason要on call，食食吓飯收到電話要即刻返醫院，我梗係百分百支持，有陣時仲會揸車送佢返工。我而家會好好照顧我自己，等佢安心返工，可以專注工作，專注照顧佢嘅病人。我好感恩過去喺娛樂圈嘅生活，慶幸叫做有啲訓練，知道捱更抵夜嘅生活係點。」Jason亦感謝太太的支持：「佢真係冇怨過，一直都好支持，有陣半夜三更電話響，以前醒咗好難瞓得番，但係佢喺側邊叫我瞓番，所以而家瞓覺係好咗。」

禮物着重心意和背後意義

Jason每日要照顧不少病人，要從病人的利益出發，務求用最好和最快捷的方法令病人早日痊癒，久而久之，早已習慣了實際和實用，太花巧的東西，似乎很難在他身上發現，所以婚後第一個情人節驚喜，Jason坦言未有頭緒，不過他覺得禮物不在乎價錢，反而是心意和背後的意義。Queenie笑着說收過老公曾親手做的一份小禮物：「佢知道我要上Zoom，有陣時會用電話，所以佢試過用3D printing設計咗個心送畀我，等我可以用嚟當電話座。」

接着再問到拍拖的難忘事，Queenie說：「佢送過一條金色嘅鎖匙同信用卡，好難忘，以前未試過，佢畀條鎖匙我嗰陣話：『呢個係你嘅屋企。』佢畀一個家我，係一份安全感。之後佢畀信用卡我，都唔捨得用，唔想刮花張卡，隔咗幾個月都冇用，但係佢叫我用，用咗佢會開心啲，之後我去咗超市買咗支橙汁，呢啲唔係錢嘅問題，係一個承諾同照顧。喺佢心目中，原來我嘅價值真係好高，係如珠如寶，會將最好嘅嘢畀我，原來呢個世界係會有呢啲人咁樣去照顧自己，因為我花咗好多時間喺自己身上，令到我學識咗愛自己，珍惜我自己，發放到呢個頻率吸引佢。」

至於將來的日子，他們不諱言不會刻意計劃太多，Queenie還說：「除咗工作set咗目標一定要達成之外，日常生活嘅嘢憑感覺就得，大家相處融洽，開開心心、簡簡單單就夠，最緊要係健健康康，尤其係而家疫情，佢又喺醫院工作，屬於高危，對於我嚟講，最好嘅禮物同祝福，每一日瞓醒見到佢都健健康康，之後精精神神咁返工，再平平安安咁收工返屋企，已經覺得係最好。」Jason亦說：「我都覺得係，每日起身精精神神，第一眼見到佢開心，做到自己想做嘅事，我就好開心同滿足，我哋平日都見到好多唔同嘅故事，健康平安，已經係最大禮物。」

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