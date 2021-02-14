韓國男神宋仲基主演的tvN劇集《Vincenzo》，將於周六首播，連日來劇組都公開劇照造勢，宋仲基及拍檔全汝彬亦拍片谷劇。而宋仲基前年和女神宋慧喬離婚後，宋仲基就專注工作，一直未有公開新戀情。而今年宋仲基亦似乎於工作中過單身情人節，更坦言：「喜歡獨處。」

私下愛舒適打扮

於昨日公開的影片中，宋仲基介紹自己於新劇的角色是：「米蘭出身的黑手黨顧問律師，在意大利一直殘忍、窮兇極惡地生活的律師。」對於接演新劇的原因，他笑言：「愉快、痛快及爽快。」

被問到宋仲基跟劇中角色的相似之處時，宋仲基表示：「喜歡一個人獨處。」全汝彬即驚訝地說：「在拍攝現場把其他人照顧得很好，以為是喜歡跟別人在一起呢。」另外，宋仲基又表示：「劇中飾演的Vincenzo喜歡穿正式又古典的衣服，宋仲基就喜歡穿舒適的衣服。」

不排除挑戰喜劇

宋仲基又表示拍攝《Vincenzo》的現場是最快樂的，問到之後會否挑戰喜劇，他表示：「太難了，但是很有意思。」令人期待宋仲基的喜劇演技。

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