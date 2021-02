今日情人節,38歲人妻陳法拉在社交網報喜,宣佈囡囡「小米妮」出世,法拉於2019年嫁外籍老公Emmanuel Straschnov,之前一直沒宣佈懷孕喜訊,想不到今日趁情人節公告已為人母,並貼出三手互牽相片,溫馨滿瀉。

法拉用中英文留言:「The past 10 months have been a wondrous journey, filled with unknowns, amazement, love, and lots of joy. Our hearts are full as new parents, and we look forward to every day with this little lady. 十月懷胎真是不容易,但由看到她的那一刻開始,就覺得甚麼都是值得的。我們滿心歡喜地開始做新手爸爸媽媽喇!」法拉並留言指是鼠年尾巴的寶寶,相信她的女兒是在農曆年前出世,現在才報喜。

