早前林建岳和古天樂旗下的寰亞傳媒集團和天下一集團合組成立的新公司Cool Style，而Angelababy（楊穎）則成為新公司的策略性股東，其經理人 Kim Chou創辦的風尚國際（Style International）將會共同營運新公司。踏入牛年迎來好消息，早前參與ViuTV《全民造星III》獲季軍的ANSONBEAN（陳毅燊）宣佈加盟Cool Style成為該公司首位藝人。

跳唱新人ANSONBEAN成為古天樂及 Angelababy 新公司旗下藝人後，已密鑼緊鼓投入工作，適逢今日是情人節又是大年初三，自言未有情人的他，返公司跟經理人 Kim Chou 拜年及祝對方情人節快樂，並答謝Kim對他的栽培。一臉傻氣的ANSONBEAN 仲一邊跳舞一邊向 Kim 拜年，祝大家心想事成、一帆風順。

對於成為Cool Style首位藝人，ANSONBEAN 感到幸運和榮幸，他説：「能夠目撃 Cool Style 呢間公司誕生，兼且可以成為呢家公司嘅第一個藝人，感覺十分榮幸及特別。自己一直都好喜歡老闆古天樂同埋睇佢嘅戲，STYLE International Management 又係一間好國際化嘅公司，全部加埋一齊，感覺好刺激。」

為了不負公司期望，ANSONBEAN 直言會加倍努力，他說：「我而家保持住一個星期都會做幾首歌嘅 demo，先做一個庫存，然後定期再俾大家聽，雖然未知公司會唔會揀到嚟用，但我覺得咁樣會進步得快啲。演戲上嘅練習，我都會去嘗試，雖然之前有試過演戲，但我自覺仍然未掌握到技巧，未係一個演員。」而也有練習拳擊和踢腿，有意向動作戲方面發展。

ANSONBEAN經過《造星》的磨煉，讓觀眾看到他唱歌、跳舞、演戲的潛質，未來他會朝那方面發展呢？他說：「我承諾我會搵到一個平衡，喺各方面都會努力，去練習我唔同嘅技能及工作，我知道我前面仲有好多成長及進步空間，所以我會每個星期定時去反省，然後再定新嘅指標，去催谷自己。更加要多謝粉絲嘅支持，你哋由一開始就支持我，我有時就算練習到全身冇力，但一想到你哋對我嘅期望，就會即刻起身再努力過，所以你哋嘅支持真係好重要。」

此外，曾參加《全民造星III》的蘇家欣，最近推出新歌《和你一樣孤獨》， 找來一班《造星》朋友包括冠軍Ben（趙祥誠）、Manson（張進翹）、葉巧琳、Judas（羅凱玲）、Alan@E-Kids（林詠倫）、Christine（鄭嘉欣）等，大談孤獨的原因及處理方法。片段中、阿Ben透露自己從小到大都是個不多說話的人，因此常常積慮很多想法，但又無法找人傾訴，因此感到很孤獨。而Christine與葉巧琳不若而同表示，人在外地最容易感受到孤立無援，至於Judas以前曾經面對學業上的壓力感到孤獨，而Manson表示如果好好享受孤獨，能把它修練成自己的武器。

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