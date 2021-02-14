已故名導史丹利寇比力克（Stanley Kubrick）的1980電影《閃靈》（The Shining）絕對是恐怖片經典，年屆71歲的女主角Shelley Duvall淡出影壇多年，最近她再次現身，接受《The Hollywood Reporter》訪問重提拍攝《閃靈》時的慘痛經歷。

Shelley Duvall幾年前曾上節目透露自己患有精神疾病，導演史丹利寇比力克是一位完美主義者，當年寇比力克不斷改劇本，還刻意在片場孤立Shelley，並與她不斷爭執，Shelley單是拍攝拿着棒球棒與積尼高遜對峙的鏡頭，就拍了127次，讓她精神崩潰，她在收工後甚至對導演展示一團掉下來的頭髮球，讓他知道自己所承受了極大壓力。

今次，Shelley Duvall再自爆導演下斷向她開出要求，基本上每個鏡頭要拍35次才肯收貨，她稱：「又要跑又要哭，還帶住小男孩，非常困難！而且從一開始做要全情投入，真的很難。」為了演繹落淚戲份，Shelley在埋位前會戴上耳筒聽一些悲情歌，或者想一些生活上的不如意事，以及想起家人、朋友，讓她投悲傷心情，但過了一會後，內心便開始交戰，而Shelley每次有這些念頭便開始哭起來，使她陷入絕境。網民對Shelley的遭遇深表同情，認為她是個現實中的悲劇女主角。

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