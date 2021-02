人氣韓劇《愛的迫降》的玄彬及孫藝珍,今年元旦日終於承認戀情,據當時報道指兩人已拍拖8個月。今日情人節,是兩人認戀後首個度過的情人節,雖然未知兩人如何慶祝,但廣告商就非常有心,於今日公開兩人的廣告,令元旦情侶成功在今日情人節合體。

Fans大呼驚喜

兩人早前因為《愛的迫降》帶挈爆紅,更令他們以情侶檔擔任菲律賓的電訊公司任代言人,齊齊搵銀。由於當時拍攝廣告時兩人仍未公開戀情,而且之前廣告商公開的廣告都是兩人各自拍攝的場面,直到今日情人節,廣告商就非常識做公開兩人一齊的廣告片,令fans大呼驚喜。

拍廣告兼耍花槍

於廣告中,玄彬駕駛跑車去搵孫藝珍,不過兩人疑似在不同空間,一直未能遇上。而畫面亦出現《愛的迫降》的片段,之後兩人終於遇上,玄彬以英文問:「Do you believe this is possible?(你認為這有可能嗎?)」孫藝珍即冧爆表示:「I do.」孫藝珍更甜笑地雙手輕輕拍打玄彬胸口,似乎當時兩人邊拍廣告邊耍花槍,sweet到漏油。

