人氣韓劇《愛的迫降》的玄彬及孫藝珍，今年元旦日終於承認戀情，據當時報道指兩人已拍拖8個月。今日情人節，是兩人認戀後首個度過的情人節，雖然未知兩人如何慶祝，但廣告商就非常有心，於今日公開兩人的廣告，令元旦情侶成功在今日情人節合體。

Fans大呼驚喜

兩人早前因為《愛的迫降》帶挈爆紅，更令他們以情侶檔擔任菲律賓的電訊公司任代言人，齊齊搵銀。由於當時拍攝廣告時兩人仍未公開戀情，而且之前廣告商公開的廣告都是兩人各自拍攝的場面，直到今日情人節，廣告商就非常識做公開兩人一齊的廣告片，令fans大呼驚喜。

拍廣告兼耍花槍

於廣告中，玄彬駕駛跑車去搵孫藝珍，不過兩人疑似在不同空間，一直未能遇上。而畫面亦出現《愛的迫降》的片段，之後兩人終於遇上，玄彬以英文問：「Do you believe this is possible？（你認為這有可能嗎？）」孫藝珍即冧爆表示：「I do.」孫藝珍更甜笑地雙手輕輕拍打玄彬胸口，似乎當時兩人邊拍廣告邊耍花槍，sweet到漏油。

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