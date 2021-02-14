日本311地震將近10周年，福島縣對開海域於香港時間昨晚10時08分發生黎克特制7.3級地震，東京亦感到震動，地震造成當地至少120人受傷，約95萬戶停電，氣象廳指未來一星期仍有可能出現6級餘震。

今次地震於福島及宮城最為嚴重，以新潟縣作為發展地的NGT48，今日向fans報平安，確認隊中成員、工作人員及家屬均平安無事。不少藝人也利用社交網來報平安，上月宣佈嫁人的31歲女星夏菜，也在IG限時動態表示地震時正放狗散步，並有問候網民。

身兼劇作家的36歲女星尾崎亞衣，大前年3月不幸確診子宮頸癌，並已把子宮切除保命，可是她近年仍然要出入醫院，尾崎亞衣今日在IG透露疑因子宮頸癌帶來的後遺症，出現小腸阻塞，並導致腸閉塞而住院接受手術，她稱昨晚地震時，因慌張而插住喉逃亡，使她猶有餘悸。至於憑演出節目《電波少年》而揚名的諧星「矮瓜人」濱津智明，就於Twitter報告身在福島的震後及停電情況，並拍下照片，可見其福島寓所內物品全散落在地上。

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