對於現年39歲的朱慧敏來說，今日情人節絕對別具意義，事關上月與養和醫院心臟科專科醫生陳良貴（Jason）結婚的她，首次以人妻身份和心愛的人度過佳節。日前，朱慧敏偕老公接受《蘋果》專訪，大談二人從相識到結婚的甜蜜經歷，跟大家分享愛。

朱慧敏和新婚老公陳良貴受訪當日，Jason匆匆趕到，朱慧敏已準備好一切，例如訪問所穿的衣服，以及麵包和橙汁等給老公充飢。朱慧敏當日還應要求準備了不少與老公的相片，其中一張是Jason抱着一束花，原來當日是Jason生日，朱慧敏親自送花到診所：「呢次係我第一次去佢辦公室，見到我，佢好開心，成塊面紅晒。」Jason笑稱當時未有人知道兩人的關係：「之後都有啲姑娘開始懷疑，呢次係第一次有女仔送花畀我。」

求婚順其自然

當日二人結婚令外間愕然，但朱慧敏笑稱從未低調處理這段關係：「我哋好多地方都會去，可能疫情嘅時候，個個都戴口罩出街，只係冇俾人影到。」本身是心臟科醫生的Jason，因林盛斌（Bob）做「通波仔」手術，在對方穿針引線下認識了朱慧敏。之不過Jason追女仔的方式頗為特別，朱慧敏說：「嗰陣我去學臨床肌力學療法檢測師，搵埋佢一齊上堂，過咗段時間，佢突然問我可唔可以做佢女朋友，我好欣賞佢嘅坦白同直接，所以咪拍吓拖交往吓。」兩人拍拖一年，Jason已經提結婚，求婚方式亦與別不同，朱慧敏笑說：「佢車上音響有幾隻歌都係嗰啲marry me呀，有時候揸揸吓車都會問：『Will you marry me？』變咗件事係好自然就發生。」Jason續說：「我哋相處咗一段時間，相處得好舒服，大家都好夾，所以無謂再等喇。」

希望健康平安

一直以來，朱慧敏在人生的道路及情路發展不平坦，她坦言目前的情感相當獨立：「以前過時過節，如果得返我一個會覺得好孤單，但係𠵱家唔會，我好感恩過去喺娛樂圈嘅生活，知道捱更抵夜嘅生活係點。」Jason亦感謝太太：「佢真係冇怨過。」問到朱慧敏的難忘事，她說：「係一條金色嘅鎖匙同信用卡，佢畀我嗰陣，話呢個係你嘅屋企，佢畀一個家我，係一份安全感。之後畀信用卡，係一個承諾同照顧，唔係錢嘅問題。」

至於將來的日子，兩夫妻不諱言不會刻意計劃太多，朱慧敏說：「每一日瞓醒見到佢都健健康康，之後精精神神咁返工，再平平安安咁收工返屋企，已經覺得係最好。」Jason也說：「每日起身精精神神，做到自己想做嘅事，健康平安，已經係最大禮物。」

場地提供：龍華酒店