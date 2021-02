36歲岑麗香於2016年與圈外男友Joshua結婚,2019年生了大仔Jacob。 她早前開心宣佈三年抱兩,成功懷上第二胎,更為胎中小生命改乳名「小腰果」。香香陀B後繼續出席活動,新年前陀住相信有六、七個月肚,穿上斗零踭高跟鞋為內衣店宣傳,人靚又精神,她表示愛上吃腿蛋治兼肥了十磅,但未有透露胎兒性別。

今日情人節,明星媽咪紛紛有好消息,陳法拉宣佈已誕下女兒,楊洛婷又表示懷上第二胎。岑麗香在社交平台亦報喜,她穿上舒適時尚的兩件頭cashmere knitwear,露出巨型圓肚皮,透露第二胎性別:男孩!她寫上,「Blue is new pink? Happy Valentine’s Day? #babyboy 」而兩胎都是囝囝的陳凱琳,就即刻留言恭喜兼歡迎她加入「 the boys club 」。

-----------------------------

-----------------------------

