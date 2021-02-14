36歲岑麗香於2016年與圈外男友Joshua結婚，2019年生了大仔Jacob。 她早前開心宣佈三年抱兩，成功懷上第二胎，更為胎中小生命改乳名「小腰果」。香香陀Ｂ後繼續出席活動，新年前陀住相信有六、七個月肚，穿上斗零踭高跟鞋為內衣店宣傳，人靚又精神，她表示愛上吃腿蛋治兼肥了十磅，但未有透露胎兒性別。

今日情人節，明星媽咪紛紛有好消息，陳法拉宣佈已誕下女兒，楊洛婷又表示懷上第二胎。岑麗香在社交平台亦報喜，她穿上舒適時尚的兩件頭cashmere knitwear，露出巨型圓肚皮，透露第二胎性別：男孩！她寫上，「Blue is new pink? Happy Valentine’s Day? #babyboy 」而兩胎都是囝囝的陳凱琳，就即刻留言恭喜兼歡迎她加入「 the boys club 」。

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