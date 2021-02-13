今日大年初三是情人節兼赤口，《蘋果》請來幾位年輕藝人分享戀愛經歷。ViuTV節目《膠戰》主持「癡女」黃正宜（阿正）與「男神」魏浚笙（Jeffrey）扮演一日情侶過節，阿正同男神唱K玩遊戲，𠱁到Jeffrey好開心。其實Jeffrey現實有個拍拖六年的女友Evelyn，更曾在情人節送99支玫瑰冧女友。

現年22歲的魏浚笙（Jeffrey）與27歲的903 DJ黃正宜（阿正）早前拍檔主持ViuTV節目《膠戰》，這個男神加癡女組合，日前在九龍灣接受《蘋果》專訪，上演一場「癡女約男神共度情人節」，阿正陪玩陪唱，還為Jeffrey斟茶、揼骨，誓要做滿分女朋友，她的搞笑功夫成功𠱁得男神十分開心。

唔同異性出街

今日情人節，阿正要開工錄音，毋須開工的Jeffrey就可以跟正牌女友Evelyn在家享受二人世界。提到最難忘情人節，Jeffrey表示是跟Evelyn的首個情人節：「唔知點解嗰時會買99支玫瑰，買唔尷尬，反而由中環一直攞住，但當時覺得幾威，因大紮過其他人。」阿正則是自己一個去挑戰食情人節餐：「有年情人節約咗結他老師上堂，點知老師『放飛機』，我去咗某大型連鎖傢俬店一個人食情人節餐做直播。」若要安排節目𠱁另一半開心，Jeffrey會帶女友到離島親親大自然，阿正則自彈自唱莫文蔚的《慢慢喜歡你》送給另一半。

Jeffrey認為拍拖第一感覺是最重要，心目中女友沒有特定條件：「長期對住相處先係最重要，唔會齋睇外表。」問到有否被女仔主動追求？他聲稱沒有：「如覺得合眼緣一定係我追，如果大家都有感覺邊個先追求都冇所謂。」問到有多少次拍拖經驗，他只肯透露是數次。談到如何給女友安全感，Jeffery表示：「為尊重女方，我唔會單獨同異性出街，你都唔想另一半咁做，你自己又點解咁做，掉返轉咁諗，我介意女朋友同異性去街。」不過，女友Evelyn現時兼任他的經理人、化妝師及助手，他竟未有仔細考慮如何報答女友，就連送禮，他也說：「送畀佢不如畀佢揀，鍾意邊樣就揀邊樣。」

雖然Jeffrey被捧為新一代男神，但他卻認為：「我唔覺自己係，咁係對工作嘅尊重，要保持最好狀態，唔會有唔得狀態。」若不是工作會否打扮隨便？他只說：「呢啲唔係叫貪靚，係對工作尊重，我長期喺去咗水腫嘅狀態，唔係齋姿整，而係內裏都要排水，排水工程每日開工前都要做，即飲咖啡。」Jeffrey說話語氣跟「元祖級男神」黎明十分相似，果然有做男神的條件。姜濤及陳毅燊（ANSONBEAN）也是新一代男神，提到兩人，他說：「佢哋外貌好好，內在又夠料。我心中嘅男神係吳彥祖、金城武、The Rock（狄維莊遜）同林宥嘉。」

現實拒揀靚仔

在《膠戰》中，阿正不時癡戀Jeffrey，她指相信大部份女仔第一眼見到對方定必被他外表所吸引，但現實中她坦言不會揀對方做男朋友：「我哋成班人拍攝時真係傾過，男仔意見係女朋友好靚覺得好威，但女仔反而唔接受，因冇安全感，現實中我都唔想有個咁靚仔嘅男朋友。」但阿正就大讚Jeffrey除了外表，性格也很好，體貼兼有紳士風度。

場地提供：及時派對

阿正服裝提供：athenaeum (m.)