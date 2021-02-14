今日2.14情人節，除了陳法拉驚喜爆生B女做媽咪，另一靚媽楊洛婷亦在IG宣佈陀第二胎，楊洛婷的Dear Jane主音老公黃天翱（Tim）亦在IG以英文留言說：「係呀，我太太懷孕喇！」二人現時育有3歲囡囡黃子霏（Tanya），而楊洛婷坦言未知今胎性別，表示仔女都好最緊要健康！

她以中英文留言說：「情人節快樂！在象徵着愛的日子，沒甚麼比跟大家分享愛的消息更好！我們的第二位情人即將到臨！」她更將自己的懷孕過程放上YouTube頻道分享，表示去年10月在送囡囡返學途中，有點想嘔，老公Tim還叮囑她不要喝太多咖啡，但她卻自覺可能再懷孕，於是在家中找了一張過期的驗孕紙，結果顯示有條極淺粉紅色的線。之後她再用其他驗孕棒去驗多幾次，終於證實再陀B。片中楊洛婷除了分享自己的懷孕過程，更指陀今胎一點都不輕鬆。「陀囡囡時我冇乜唔舒服，食得瞓得，但陀今胎，第4周已經覺得好暈，第6周便秘好嚴重，第7周直情食唔到嘢落唔到床，之後去嘗試針炙，個人先舒服啲。」

楊洛婷指在覆診時，護士曾問她想知BB性別嗎？但她堅持不用告訴她，待BB出世才揭盅，並說無論男或女，只要BB健康就好。影片後段，只見楊洛婷將BB的超聲波圖片給親友看，眾人都表現雀躍，畫面溫馨感人。

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