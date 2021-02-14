韓國收費台TV朝鮮製作的《婚詞離曲》（韓文譯名：《結婚作詞，離婚作曲》）在當地爆紅，昨晚播出第7集，講到廣播節目製作人朴柱美的老公李太坤和繼母金甫娟約會卻被外母目擊。而全盧民就瘋狂為自己外遇解釋，但卻不獲子女體諒，令到其妻全秀卿和子女都不滿他的狡辯，而昨晚一集上下部收視分別為7.521%和8.034%，香港劇迷可於Netflix上追看。

李太坤陪繼母玩

《婚詞離曲》講述代表30代、40代及50代的三名女子面對老公出軌的故事，在愛情與幸福面臨崩解危機之時，她們能否重拾幸福的故事。當中成勛背妻偷食，更令第三者懷孕，令到妻子李歌領因大受壓力而吐血送院，最終被診斷為急性十二指腸潰瘍。而李太坤就陪繼母金甫娟到樂園玩，更被外母撞到兩人狀甚親密的情況。

網民鬧爆全盧民

至於身為教授的全盧民因被女兒發現出軌，遭到女兒的痛斥，他因為不甘不獲子女體諒，於是就召開家庭會議作解釋，並求子女諒解。全盧民表示：「你能一生只愛一個人嗎？如果我們再交往幾個對象再結婚的話就不會導致這種的結果。」之後又爆喊說：「我一直都做得很好，只犯了一次錯誤，你們三個就這樣攻擊我？我的人格就是這樣，你去路上隨便問一個人，看有哪個男人可以一輩子只愛一個女人，我又不是耶穌，也不是釋迦牟尼或佛祖。」網民對於全盧民視出軌為理所當然都炮轟他所言不代表所有男人，又指他的歪理令人費解及難以接受。

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