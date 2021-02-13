伍詠薇（伍姑娘）平日生活甚有情趣，《蘋果》特意找來伍姑娘及熱愛打扮的「綠魔」許嘉浩（Karl），講講平時去玩去蒲的趣事，伍姑娘更大爆飲醉酒的醜態：「我曾經當住好多巨星，嘔到成地都係紅色。」又指飲多兩杯，會向心儀的男人示愛。

伍詠薇和老公練海棠結婚20多年，恩愛如昔，不過講起今日情人節，她說：「今年我約埋陳山聰同埋陳敏之兩對couple，一齊嚟屋企過年。」三對情侶難免會飲酒作樂，喜好杯中物的伍姑娘指現在愛飲清酒：「其他酒我唔飲㗎！尤其平嗰啲，年紀大咗要養生。」問到她會飲哪種清酒，她如數家珍，「十幾代嗰啲咁高貴嘅，我會收埋唔畀人飲，分割50%嘅精米步合其實已經好啱飲，口感有哈密瓜味係我推介，太dry嗰啲我唔飲，熱嘅清酒我唔飲。」許嘉浩指情人節當日會開工做節目主持，教人打扮，又大爆伍姑娘有時會在中環高級地方，自己開一支香檳享受，伍姑娘笑說：「我嗌一杯啫，但因為識人，就成支擺喺度。」

嘔到成地紅酒

講到情人節應該和情人飲甚麼酒，伍姑娘指：「睇吓對方鍾意飲啲乜，應該先嚟兩杯香檳，如果飲啲有氣泡嘅酒，同其他酒撞，就好似打保齡咁砰一聲全中。如果想灌醉對方，就飲啲烈酒whiskey，或者雞尾酒甚至茅台都得。」提到過往情人節發生過甚麼最浪漫，她說只要人浪漫就幾時都浪漫，又自言真性情：「如果飲多兩杯，我會示愛，會主動講，你係我鍾意嗰類型。好多人對住鍾意嘅男人，對方問你出唔出去都唔出聲，我就一定會好爽快答應，如果佢覺得我太坦白怕咗我，𠵱家咪入咗後悔會囉！」

伍姑娘又分享飲醉酒經歷：「有一年生日，我請晒好多演藝界巨星去朋友第一日開張嘅私房菜，佢全間餐廳佈置都以白色為主，我嗰日勁飲紅酒，飲到中途醉咗，攬住個馬桶嘔，嘔到馬桶都塞埋，又嘔到個大洗手盆都塞咗，跟住出返去先發覺出面成地紅色，張枱全部都係反芻物，第日打返去道歉。」她指身旁的Karl好飲得，Karl說：「我從來唔會飲醉，可以連飲三日三夜。」

不喜歡收禮物

問到喜歡收甚麼情人節禮物，伍姑娘自言不是想收禮物那種女仔，未婚前反而會送花畀男仔：「如果你同我好老友，我會送花去你公司，無論男仔定女仔。」提到初三是赤口，如果飲大兩杯，鬧交怎辦？她笑說：「冇關係，我日日都赤口，𠵱家好少同情人嗌交，一隻筷子打唔響，身邊嗰個人都差唔多係啞，所以根本嗌唔到交。」不過之後她打圓場：「佢會講嘢嘅，但我要嗌交嘅話出面搵人嗌，因為驚唔練會生疏。」

伍詠薇

化妝、髮型：miss 5 studio

服裝提供：miss 5、IIJIN

首飾提供：ARTE MADRID

許嘉浩

化妝、髮型：Kat Chan@KC Makeup School

服裝提供：H.K. Pop

首飾提供：Dearest、Maggie Nails