自從Chelsea Peretti上季離開《荒唐分局》(Brooklyn 99),劇集就流失一員猛將,因此製作人故意大加配角Dirk Blocker與Joel McKinnon Miller戲份,也算是塞翁失馬。以往兩個肥佬角色,偶爾彈一彈出來搞笑,話題都是圍繞為食與偷懶。最近幾季,製作人再為他們加添特色,塑造成自作聰明的傻中佬,一個dumb一個dumber,雙星報喜,總算為Chelsea Peretti的流失止止血。

《荒唐分局》是難得的合家歡喜劇,沒有枕頭沒有拳頭(即色情與暴力)的搶眼位,仍然笑點密集,每個笑位都計算準確,毫不低俗,實屬難得。同時它亦加入了很多時下熱爆話題,令劇集有貼地感。例如之前主角曾叫疑犯合唱Backstreet Boys《I Want It That Way》引來網民瘋傳,去到今季,就大講Christopher Nolan作品與彼思動畫《海底奇兵2》(Finding Dory),當然同時亦在挑戰觀眾的知識,如果不認識以上兩者,就應該笑不出了。

誠如之前所講,要拍一套好的Sit-com,比拍一齣好的劇情片高難度百倍。近年的《巴瑞》(Barry)、《Fleabag》、《Schitt’s Creek》都在頒獎禮上大放異彩,偏偏《荒唐分局》卻只得過一年金球獎,未有如上述作品般引來迴響,實在為它不值。

