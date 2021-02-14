自從Chelsea Peretti上季離開《荒唐分局》（Brooklyn 99），劇集就流失一員猛將，因此製作人故意大加配角Dirk Blocker與Joel McKinnon Miller戲份，也算是塞翁失馬。以往兩個肥佬角色，偶爾彈一彈出來搞笑，話題都是圍繞為食與偷懶。最近幾季，製作人再為他們加添特色，塑造成自作聰明的傻中佬，一個dumb一個dumber，雙星報喜，總算為Chelsea Peretti的流失止止血。

《荒唐分局》是難得的合家歡喜劇，沒有枕頭沒有拳頭（即色情與暴力）的搶眼位，仍然笑點密集，每個笑位都計算準確，毫不低俗，實屬難得。同時它亦加入了很多時下熱爆話題，令劇集有貼地感。例如之前主角曾叫疑犯合唱Backstreet Boys《I Want It That Way》引來網民瘋傳，去到今季，就大講Christopher Nolan作品與彼思動畫《海底奇兵2》（Finding Dory），當然同時亦在挑戰觀眾的知識，如果不認識以上兩者，就應該笑不出了。

誠如之前所講，要拍一套好的Sit-com，比拍一齣好的劇情片高難度百倍。近年的《巴瑞》（Barry）、《Fleabag》、《Schitt’s Creek》都在頒獎禮上大放異彩，偏偏《荒唐分局》卻只得過一年金球獎，未有如上述作品般引來迴響，實在為它不值。

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